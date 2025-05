WEC, 6h Spa: Ferrari torna davanti con Fuoco nella FP3

Ferrari torna al comando a Spa-Francorchamps nella terza sessione di prove libere in vista della 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship. Antonio Fuoco detta legge in 2:00.596 imponendosi sulle due Cadillac V-Series.R Hertz Team JOTA.

Earl Bamber e Alex Lynn seguono nell’ordine nell’ultima ora a disposizione per gli equipaggi prima delle qualifiche di questo pomeriggio. Ferrari torna leader dopo aver perso per pochi millesimi il primato nella lunga FP2 di ieri.

Quinta piazza per la Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica davanti alla Toyota GR n. 8 di Brendon Hartley ed alla Peugeot n. 93 di Jean-Eric Vergne. La Top10 è stata chiusa dalla Peugeot n. 93, la Toyota n. 7, la Porsche n. 99 Prot0n Competition, la Ferrari n. 51 e l’Alpine n. 35.

Da segnalare sul finire della sessione un contatto ad Eau Rouge tra la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi e la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Ahmad Al Harthy. L’italiano ha colpito la GT3 in fase di doppiaggio, il teammate di Valentino Rossi è riuscito a non perdere il controllo dell’auto nonostante il completo taglio del ‘Raidillon’.

In LMGT3 dopo Lexus ed Aston Martin è il turno di Ferrari grazie al sempre competitivo Simon Mann. Il lombardo, al volante della 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse, si è imposto sulla Ford Mustang GT3 n. 88 Proton Competition di Gianmarco Levorato e la Lexus RC F GT3 Akkodis ASP n. 87 di Clemens Schmid.

Oggi pomeriggio le qualifiche live come sempre su Discovery + oppure sul sito ufficiale (FIA WEC TV) con la sottoscrizione dell’apposito abbonamento.