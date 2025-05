WEC, Ferrari pronta per continuare quanto iniziato in Qatar

Ferrari guarda con ottimismo alla 6h di Spa-Francorchamps, terzo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Il marchio di Maranello è atteso a dare battaglia dopo la tripletta siglata in Qatar a fine febbraio e la strepitosa affermazione a Imola con la 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

Il marchio italiano sta progressivamente allungando in classifica tra i piloti ed i costruttori. Il brand di Maranello non ha ad ora un vero e proprio rivale, BMW ed Alpine sono state le uniche a salire sul podio in questo 2025 in Italia. Ancora zero Top3, invece, per Toyota e soprattutto per Porsche, realtà che sembrano nascondersi in vista della leggendaria 24h Le Mans che commenteremo tra un mese.

Ferrari ha in ogni caso la chance di allungare sensibilmente in classifica nei confronti della concorrenza. La stagione resta lunga con i doppi punti di Le Mans, ma è chiaro che un nuovo risultato positivo potrebbe già essere importante nell’economia del campionato. La Rossa n. 51 e la Rossa n. 50 partono quindi con l’attenzione di tutti insieme alla Ferrari n. 83 privata AF Corse di Phil Hanson/Robert Kubica/Yifei Ye.

Ricordiamo che prima di Imola molti team hanno scelto Spa per disputare una serie di test e scoprire prima delle prove libere gli aggiornamenti del tracciato. In merito citiamo la significativa riasfaltatura che ha caratterizzato l’impianto che sorge nelle Ardenne prima del GP F1 2024 e dell’ultima edizione della 24h di Spa-Francorchamps. Ferrari non ha presenziato ai test collettivi privilegiando altri programmi.

Nicklas Nielsen, vincitore dell’ultima 24h Le Mans e pilota dell’auto n. 50, ha affermato ai media presenti a Spa, tra cui OA Sport. “Penso che per noi la gara di Imola sia stata compromessa sin dalle qualifiche. Partendo dal fondo tutto diventa più difficile, avremmo potuto ottenere un buon risultato senza il contatto con la Toyota n. 7. Spa è una pista in cui storicamente siamo andati bene, non ho paura del fatto che non abbiamo girato prima del weekend come fatto da altri. Siamo concentrati sul Mondiale, soddisfatti di come stanno continuando le cose”.

Non è mancato il commento di James Calado, in azione con la Ferrari n. 51 che è tornato sul trionfo ottenuto sulle rive del Santerno durante il weekend di Pasqua. “Imola è stata una gara favolosa in cui non abbiamo sbagliato nulla. Siamo stati in grado di effettuare una prova ottima, la macchina era semplicemente perfetta”.