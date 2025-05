WEC, Fuoco non sbaglia. Tripletta Ferrari nelle qualifiche della 6h di Spa!

Antonio Fuoco domina la scena nelle qualifiche della 6h di Spa-Francorchamps, terzo atto del FIA World Endurance Championship. Ferrari, dopo le due pole di Antonio Giovinazzi con la 499P n. 51, si conferma nelle Ardenne con la vettura n. 50, semplicemente superiore alla concorrenza nell’arco dell’intera sessione.

Il marchio di Maranello ha siglato una strepitosa tripletta. Il calabrese ha chiuso in 1.59.617 con tre decimi di scarto nei confronti di Robert Kubica ed Antonio Giovinazzi, rispettivamente al volante della Ferrari privata n. 83 di AF Corse e della gemella n. 51.

Peugeot ottiene il quarto posto con Stoffel Vandoorne, la 9X8 n. 94 ha accusato sei decimi dalla prima piazza. Quinta piazza per Alex Lynn (Hertz JOTA Cadillac Racing n. 12) davanti a Mick Schumacher (Alpine n. 36), Jean Eric Vergne (Peugeot n. 93), Robin Frijns (BMW n. 20), Charles Milesi (Alpine n. 36) e Earl Bamber (Hertz JOTA Cadillac Racing n. 38).

Eliminate entrambe le Porsche ufficiali e le due Toyota. Kevin Estre (n. 6) e Julien Andlauer (n. 5) hanno ottenuto l’12mo ed il 13mo crono alle spalle della BMW n. 15 di Raffaele Marciello, mentre le Toyota di Brendon Hartley (n. 8) e di Kamui Kobayashi (n. 7) scatteranno dalla 15ma alla 16ma piazza dietro alla Porsche 963 n. 99 Proton Competition.

In LMGT3 per la prima volta nella storia della serie la pole è stata siglata da Lexus. La RC F GT3 n. 78 di Finn Gehrsitz, tedesco al debutto nel Mondiale, è stata perfetta nell’Hyperpole chiudendo con due decimi di scarto nei confronti dell’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 n. 10 Racing Spirit of Leman di Eduardo Barrichello.

Il figlio dell’ex pilota di F1 Rubens ha tenuto testa alle due Ford Mustang GT3 Proton Competition (n. 77 davanti alla n. 88), l’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 n. 27 Heart of Racing e le due Ferrari 296 GT3 VISTA AF Corse (n. 54 ha preceduto la n. 21). Niente da fare per Valentino Rossi (WRT BMW n. 46), nono al termine della battaglia per la pole-position.

Domani alle 14.00 la terza tappa del FIA WEC, live su Eurosport, Discovery +, Sky Sport (Sky GO e NOW) e sul sito ufficiale della serie con sottoscrizione dell’apposito abbonamento.