WEC, 6h Spa FP2: Porsche batte Ferrari di 91 millesimi. Giovinazzi a muro

Si conclude con il best lap di Porsche la prima giornata in pista del FIA World Endurance Championship in vista della 6h di Spa-Francorchamps 2025. La Porsche 963 n. 6 di Kevin Estre svetta per soli 91 millesimi sulla Ferrari 499P n. 50 di Antonio Fuoco al termine di un turno segnato da ben tre sospensioni.

La prima è stata la più importante, un’uscita di pista dopo il Raidillon da parte di Antonio Giovinazzi. Le gomme fredde hanno tradito il n. 51 di Ferrari, l’auto non ha percorso nemmeno un giro per il resto dei minuti previsti. Problemi anche per l’Aston Martin LMH n. 007 e per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 60, rispettivamente out a Pouhon ed al già citato Raidillon nel corso del pomeriggio.

Terzo posto per la BMW n. 20 di Robin Frijns davanti alla Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 di Alex Lynn. Porsche Penske Motorsport ha ottenuto anche la quinta piazza con Julien Andlauer, la seconda auto ufficiale del brand di Stoccarda ha tenuto testa a AF Corse Ferrari n. 83, Toyota GR n. 7, BMW n. 15, Alpine n. 36 e Peugeot n. 94.

Pomeriggio in ogni caso difficile per Alpine, protagonista di un contatto a Fagnes con i propri piloti Charles Milesi (n. 35) e Mick Schumacher (n. 36), Ricordiamo che la LMDh francese è finita nella ghiaia anche nella FP1 di questa mattina con Paul Loup Chatin (n. 35).

In LMGT3 svetta per la prima volta l’Aston Martin n. 27 Heart of Racing di Zacharie Robichon. Il canadese dell’ultima 24h di Spa si è imposto per 52 millesimi sulla Lexus n. 87 Akkodis ASP di Clemens Schmid e la Ferrari 296 GT3 n. 54 VISTA AF Corse di Davide Rigon. Domani la FP3 e le qualifiche, sabato la competizione a partire dalle 14.00.