WEC, 6h di Spa: Ferrari vuole il tris nell’ultimo test prima di Le Mans

Cresce l’attesa per l’edizione 2025 della 6h di Spa, terza tappa del FIA World Endurance Championship che procederà di meno di un mese la leggendaria 24h Le Mans. Hypercar ed LMGT3 si spostano quindi come da tradizione in Belgio per una sfida importantissima dopo la 1812km del Qatar a Lusail e la 6h di Imola.

Ferrari è l’auto da battere con due affermazioni all’attivo rispettivamente ottenute con la n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina e con la n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi. Il secondo equipaggio citato, grazie al terzo posto in Medio Oriente e l’affermazione nel giorno di Pasqua in casa, detta con merito il passo in classifica con un netto margine sulla concorrenza.

Le due 499P sono ampiamente in controllo della graduatoria costruttori, mentre tra i piloti l’equipaggio n. 51 vanta 50 punti contro i 39 della Ferrari 499p privata n. 83 AF Corse di Phil Hanson/Yifei Ye/Robert Kubica ed i 38p della già citata gemella n. 50. Decisamente più attardati gli altri, all’inseguimento del marchio che negli ultimi due anni ha vinto entrambe le edizioni della 24h Le Mans.

BMW insegue nella propria corsa di casa con il team WRT, la compagine belga tenterà di tornare sul podio con la n. 20 di Robin Frijns/René Rast o con la n. 15 di Kevin Magnussen/Raffaele Marciello. Una conferma in Top3 è cercata anche da Alpine dopo l’ottimo risultato sulle rive del Santerno con Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher (n. 36).

Come annunciato negli ultimi giorni non saranno in pista a Spa alcuni piloti per gli impegni in North America a Laguna Seca nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Dries Vanthoor (BMW) e Sheldon van der Linde (BMW) si recheranno in California insieme ai titolari Porsche Penske Motorsport Matt Campbell e Mathieu Jaminet. BMW ha scelto come Aston Martin di correre con due piloti, mentre Porsche ha convocato in via eccezionale Pascal Wehrlein (n. 6) e Nico Mueller (n. 5).

Toyota e Porsche restano in ogni caso le osservate speciali, visibili solo a tratti in quel di Imola ed in Qatar. I giapponesi ed i tedeschi non possono passare inosservati in un week-end transitorio verso la competizione più importante dell’anno, giro di boa della stagione 2025 in cui tutti non potranno nascondersi.

Porsche ha vinto nel 2024 una gara molto particolare con la 963 privata Hertz Team JOTA, squadra che attualmente milita con Cadillac Racing. Invisibili gli americani a Imola dopo il potenziale mostrato a Lusail con l’equipaggio n. 38 di Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais e con la gemella n. 12 di Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens.

Il 2025 rappresenterà però una significativa incognita per molti in seguito alla parziale riasfaltatura del noto impianto belga la scorsa estate. Per questa ragione Toyota, Porsche e BMW hanno effettuato dei test specifici in vista della sei ore nelle scorse settimane, una scelta non effettuata da tutti. Stando alle informazioni raccolte in quel di Imola, direttamente dal box dei giapponesi, il gap sul singolo giro rispetto al 2024 oscilla sui quattro secondi, un dato che ovviamente non può passare inosservato.

LMGT3: Porsche per il bis, Corvette prova a restare in vetta al campionato

In LMGT3, invece, si riparte dopo il successo della Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey 1st Phorm di Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz a Imola al termine di una lunga lotta contro la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde.

Le due squadre restano attardate al momento in classifica rispetto alla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport di Daniel Juncadella/Ben Keating/Jonny Edgar, abile a raccogliere punti in Italia dopo il pesante acuto a Lusail sulla McLaren 720S GT3 EVO n. 59 United Autosports di Grégoire Saucy/Sébastian Baud/James Cottingham.

La Chevy ha 44 punti in campionato contro i 33p della Lexus n. 78 Akkodis ASP di Finn Gehrsitz/Arnold Robin ed i 27p della già citata McLaren n. 59 che in Emilia Romagna ha faticato a tenere il ritmo dei migliori durante l’intero week-end.

Spa-Francorchamps potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere nella parte alta della graduatoria anche la Ferrari 296 GT3. VISTA AF Corse torna all’attacco dopo lo sfortunato week-end di Imola che nelle prime tre ore ha visto protagonista con constanza l’auto n. 21 di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera.

Ricordiamo che a Spa-Francorchamps si corre di sabato e non di domenica. Giovedì le prime due prove libere, venerdì FP3 e qualifiche in vista della gara che scatterà alle 13.00, live come sempre su Discovery +, Eurosport (non integralmente) e Sky Sport (NOW e Sky Go) oltre all’apposito abbonamento da sottoscrivere sul sito ufficiale del campionato.