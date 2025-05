Trionfo di Perugia in Champions League a completare una stagione straordinaria in Europa per l’Italia ed è già tempo di Nazionali. Da venerdì torneo per le azzurre di Velasco a Modena e a Cavalese nasce la Nazionale di Fefè De Giorgi. Tutto questo nell’ultima puntata di Volley Night con Enrica Merlo, Paolo Cozzi, Simona Bastiani ed Enrico Spada