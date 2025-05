Superbike oggi in tv, GP Italia 2025: orari Superpole e gara-1, programma, streaming

Oggi, sabato 3 maggio, seconda giornata del week end di Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lombardo i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Nicolò Bulega ha suonato la carica nel corso delle prove libere di ieri. Il leader del campionato, in sella alla Ducati ufficiale, ha dimostrato di essere perfettamente a proprio agio col tracciato. Tuttavia, si potrebbero prefigurare un altro duello con il turco Toprak Razgatlioglu, in sella alla BMW. Il campione del mondo in carica non vuol certo arrendersi e darà battaglia.

Da capire se altri piloti si inseriranno per conquistare il successo. Le altre Ducati di Danilo Petrucci, Alvaro Bautista e di Andrea Iannone non vanno sottovalutare, senza però dimenticare la Yamaha che con Andrea Locatelli vuole dire la propria in questo appuntamento.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Cremona sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport Uno (201) si potrà seguire solo Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita solo della prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 3 maggio

Ore 09.00 Superbike, prove libere 3 a Cremona (Italia) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 11.00 Superbike, Superpole a Cremona (Italia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00 Superbike – Gara 1 a Cremona (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Uno (201), TV8.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per l’intera programmazione, Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 3 maggio

Ore 14.00 Superbike – Gara 1 a Cremona (Italia) – Diretta tv in chiaro.