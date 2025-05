Sport in tv oggi (sabato 10 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 10 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grandissima attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner: il numero 1 del mondo sarà impegnato nel secondo turno degli Internazionali d’Italia, affrontando l’argentino Mariano Navone in quella che sarà la sua prima partita dopo aver scontato i tre mesi di squalifica. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Francia per quanto riguarda la MotoGP, senza dimenticarsi della 6 Ore di Spa per il WEC.

Il Giro d’Italia proporrà la seconda tappa: riflettori puntati sull’imperdibile cronometro individuale con partenza e arrivo a Tirana, dove la classifica generale subirà una vera e propria rivoluzione. Giunge alle sue ultime battute la Vuelta di Spagna per quanto riguarda il ciclismo femminile, mentre l’atletica regalerà le World Relays (i cosiddetti Mondiali di staffette). Spazio anche ai Mondiali di beach soccer e di hockey ghiaccio, alla Coppa del Mondo di tiro a volo, al Grand Prix di scherma.

A completare il quadro la finale d’andata della Euro Cup di pallanuoto con la Pro Recco in acqua, oltre alla consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 10 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 10 maggio

02.50 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Chengdu (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Taipei Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound a Shanghai, finali (diretta streaming su World Archery+)

05.35 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Chengdu (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

06.00 JUDO – Grand Slam ad Astana, turni preliminari (diretta streaming su Judo Tv)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Turkish Airlines Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

07.00 KARATE – Europei (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.40 CICLISMO FEMMINILE – GP du Morbihan (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 09.30)

08.40 MOTO3 – GP Francia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Crusaders-Chiefs (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Francia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinale A maschile a Pazardhzik (diretta streaming su UIPM Tv)

10.10 MOTOGP – GP Francia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta di Spagna, settima tappa: La Robla-Alto de Cotobello (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 12.50)

10.50 MOTOGP – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia), secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Fearnley (ore 11.00), Gigante-Mensik (terzo match dalle ore 11.00), Nardi-de Minaur (quinto match dalle ore 11.00, il quarto non prima delle ore 17.00), Sinner-Navone (quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 19.00, in diretta tv anche su Rai 2 e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Rai Play)

11.00 TENNIS – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), terzo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Jabeur (terzo match dalle ore 11.00, il secondo non prima delle ore 13.00), Grant/Pigato-Danilina-Khromacheva (primo turno, quarto match dalle ore 11.00, il terzo non prima delle ore 14.00)

11.30 CICLISMO – GP du Morbihan (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30)

12.15 MOTOE – GP Francia, gara-1 (non è prevista diretta tv/streaming)

12.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Norvegia-Kazakhstan, Slovenia-Canada (diretta streaming su IIHF Tv)

12.50 MOTO3 – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 ATLETICA – World Relays, batterie (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport Uno dalle ore 13.00)

13.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinale B maschile a Pazardhzik (diretta streaming su UIPM Tv)

13.45 MOTO2 – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.55 CICLISMO – Giro d’Italia, seconda tappa: Tirana-Tirana, cronometro individuale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Spa, gara (diretta tv su Eurosport 2, Sky Sport 256; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Getafe (diretta streaming su DAZN)

14.00 JUDO – Grand Slam ad Astana, Final Block (diretta streaming su Judo Tv)

15.00 MOTOGP – GP Francia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C, playout d’andata) – Messina-Foggia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Roma (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Truist Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 20.30)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, playout) – Brizz-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Firenze-Ferrara (diretta streaming su DAZN)

15.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap femminile a Nicosia, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Lipsia (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Bochum-Mainz, Kiel-Friburgo, Union Berlino-Heidenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Southampton-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Everton (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Brentford (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Brighton (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 RUGBY (Serie A, playoff scudetto) – Semifinale d’andata: Valorugby-Viadana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Varese-Savona (diretta streaming su DAZN)

16.00 BEACH SOCCER (Mondiali, semifinale) – Bielorussia-Senegal (diretta streaming su Fifa+)

16.10 MOTOE – GP Francia, gara-2 (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Germania-Ungheria, Svezia-Austria (diretta streaming su IIHF Tv)

16.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap maschile a Nicosia, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP di Spagna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 SCHERMA (Grand Prix) – Spada maschile a Bogotà, tabellone preliminare (non è prevista diretta tv/streaming)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP di Spagna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.30 VOLLEY (Superlega, finale per il quinto posto) – Modena-Milano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C, playout di andata) – Pro Patria-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 BEACH SOCCER (Mondiali, semifinale) – Portogallo-Brasile (diretta streaming su Fifa+)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Cassano-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, playout) – Teramo-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Milano-Legnano (diretta streaming su DAZN)

18.15 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.15 RUGBY (United Rugby Championship) – Leinster-Zebre (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.15 RUGBY FEMMINILE (Serie A, finale scudetto) – Villorba-Padova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport 258, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Girona-Villareal, Maiorca-Valladolid (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Salerno-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO (Supercoppa di Serie C) – Virtus Entella-Avellino (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Super League greca) – Aris-Asteras (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO – Kings League, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.45 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Slaven Belupo (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Sassari (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Serie C, playout di andata) – Caldiero Terme-Triestina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, playout di andata) – Milan Futuro-SPAL (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, playout di andata) – Sestri Levante-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, semifinale scudetto) – Padova-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Danimarca-Svizzera, Francia-Lettonia (diretta streaming su IIHF Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A, finale scudetto) – Gara-4: Venezia-Schio (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Inter (diretta streaming su Rai Play Sport 2, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Trento (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, playout) – Cosenza-Ancona (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 BASKET WHEELCHAIR (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Cantù-Porto Torres (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

20.45 CALCIO (Serie A) – Empoli-Parma (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nove partite: Angers-Strasburgo, Auxerre-Nantes, Brest-Lilla, Le Havre-Marsiglia, Monaco-Lione, Montpellier-PSG, Reims-St. Etienne, Rennes-Nizza, Tolosa-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 PALLANUOTO (Euro Cup, finale d’andata) – Radnicki-Pro Recco (diretta streaming su European Aquatics Tv)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Casa Pria-Braga (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA) – New York Knicks-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.05 BASEBALL (MLB) – Pittsburgh Pirates-Atlanta Braves (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

