Sport in tv oggi (lunedì 5 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ei fu. No, ei è. Più che ei, però, è un esso, il lunedì: un lunedì di sport, forse non ricco come altri, ma con una serie di questioni tutte da sviscerare senza troppi giri di parole. E gli eventi sono di quelli ad elevata importanza, dall’Italia ai confini mondiali.

Al di là di un’alta presenza del calcio, per quanto quello italiano veda più che altro un Genoa-Milan come piatto principale, c’è da rimarcare la prosecuzione e conclusione della finale mondiale di snooker. Al Crucible Theatre di Sheffield il cinese Zhao Xintong, partito dalle qualificazioni nonché giustiziere di Ronnie O’Sullivan, sta battendo il gallese Mark Williams per 11-6.

Ma, al di là della Vuelta Femenina, è a Roma che si registra una concentrazione sportiva non da poco, tra Foro Italico e Stadio dei Marmi “cooptato” per l’occasione: partono le qualificazioni maschili e femminili e ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali. E, in serata, si rivedrà anche Jannik Sinner, finalmente senza più restrizioni. Di seguito il panorama televisivo sportivo di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 5 maggio

10:00 Tennis, Internazionali d’Italia 2025, Primo turno qualificazioni – Diretta streaming sul canale YouTube degli Internazionali d’Italia (match selezionati)

All’interno: Abbagnato-Rus (NED) – Ore 10:00, WTA, Pietrangeli

Raggi-Tomljanovic (AUS) – 2° match, WTA, SuperTennis Arena

Fossa Huergo-Gadecki (AUS) – 3° match, WTA, Grandstand

Vasamì-Norrie (GBR) – 3° match, ATP, SuperTennis Arena

Basile-Seyboth Wild (BRA) – 3° match, ATP, Pietrangeli

Di Sarra-Teichmann (SUI) – 4° match, WTA, Grandstand

Zeppieri-Kotov – 4° match, ATP, Pietrangeli

Piraino-Tseng (TPE) – 5° match, Grandstand

Arnaboldi-Monteiro (BRA) – 5° match, ATP, SuperTennis Arena

Pigato-Blinkova – 5° match, WTA, Pietrangeli

11:00 Tennis, Internazionali d’Italia 2025, Sorteggio tabellone principale femminile (WTA 1000) – Diretta tv su SuperTennis

12:00 Tennis, Internazionali d’Italia 2025, Sorteggio tabellone principale maschile (ATP Masters 1000) – Diretta tv su SuperTennis

14:00 Snooker, Mondiali: Finale Zhao Xintong (CHN)-Mark Williams (WAL) – Terza sessione – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN

15:35 Ciclismo, La Vuelta Femenina, 2a tappa (Molins de Rei-Sant Boi de Llobregat, 99 km) – Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN

16:00 Calcio, Cremonese-Atalanta (Campionato Primavera)- Diretta tv su Sportitalia

18:00 Calcio, Fiorentina-Genoa (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

19:30 Snooker, Mondiali: Finale Zhao Xintong (CHN)-Mark Williams (ENG) – Quarta sessione – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN

20:45 Calcio, Genoa-Milan (Serie A) – Diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky) e streaming su DAZN

21:00 Calcio, Premier League, Crystal Palace-Nottingham Forest – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Liga, Girona-Maiorca – Diretta streaming su DAZN