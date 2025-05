Sollevamento pesi: Christian Di Maria argento ai Mondiali Youth! L’azzurrino strabilia a 15 anni

Comincia con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana di sollevamento pesi, impegnata in questi giorni in quel di Lima (Perù), per i Campionati Mondiali 2025 categoria Youth e Junior. Nella -49 kg Youth infatti Christian Di Maria ha conquistato la medaglia d’argento, togliendosi lo sfizio di ottenere anche l’oro di strappo.

Una grande prestazione per l’azzurrino, il quale è salito in pedana per ultimo in occasione del primo segmento, quando tutti gli altri avevano già terminato la propria prova. Ottima la prima alzata, dove ha tirato su 95 kg, così come la seconda, in cui si è spinto fino a 99 kg. Non è andato invece il terzo tentativo, contrassegnato da ben 101 kg nel bilanciere. Lontano comunque il secondo classificato, il filippino Jay Colonia, il quale è arrivato fino a 94 kg precedendo l’indiano Harsabardhan Sahu, terzo con 87 kg.

Decisamente più viva la sfida dello slancio, dove il giovane pesista ha aperto i giochi con 110 kg, dando il ‘la’ ad una progressione con 115 kg interrotta però all’ultimo tentativo, in cui non è riuscito ad alzare 118 kg malgrado una girata perfetta. In questo frangente sarà Colonia a prendere il largo, arrivando addirittura a 121 kg per 215 kg totali, arginando così di una sola lunghezza Christian, secondo anche nel totale con 214 kg davanti al già citato Sahu, terzo con 197 kg. Di Maria, ad ogni modo, ha dimostrato di possedere un potenziale sterminato: stiamo parlando di un ragazzino classe 2010…

Domani, venerdì 2 maggio, saliranno in Pedana Celine Delia (55 kg Gruppo A), Ludovica d’Innocenzo (-64 kg gruppo C), Samuele Di Marzio (-81 kg Gruppo B) e Greta De Riso (-59 kg Gruppo A).