Sollevamento pesi, Greta De Riso in trionfo agli Europei Junior! Vince anche Chiara Piccinno tra le U23

Dopo il successo ottenuto ieri da Federico La Barbera, l’Italia si conferma protagonista anche nella terza giornata dei Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2024, in corso di svolgimento a Raszyn (in Polonia). Due dei tre azzurri impegnati oggi in pedana hanno dettato legge, salendo sul gradino più alto del podio e imponendosi anche nelle classifiche di specialità.

Dominio assoluto tra le Under 23 nei -59 kg per Chiara Piccinno, che ha conquistato il titolo continentale sollevando 203 kg di totale e staccando nettamente le sue avversarie, la tedesca Pilz (argento con 191 kg) e la padrona di casa polacca Szymanek (bronzo con 186 kg). La pugliese classe 2001 si è messa al collo anche l’oro di strappo con 93 kg in seconda prova e l’oro di slancio con 110 kg, mancando poi gli ultimi due tentativi a 116 kg per il record italiano assoluto di clean and jerk.

Tripletta anche per Greta De Riso nella categoria -59 kg riservata alle junior, con la giovane italiana che conferma il suo ottimo potenziale in prospettiva aggiudicandosi la medaglia d’oro nel concorso generale con 198 kg a soli 17 anni. La romana ha vinto la classifica di strappo con 88 kg e quella di slancio con 110 kg, eguagliando il primato personale di specialità e ritoccando il suo record italiano juniores di totale (che resisteva da ben 15 mesi).

Lontano dal podio invece nei -67 kg junior il diciottenne Claudio Scarantino, che ha terminato la prova in settima posizione assoluta con 263 kg di totale, mettendo a referto 118 kg di strappo e 145 di slancio.