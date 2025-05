Softball: in Serie A1 Bollate, Caronno e Castellana sugli scudi

Si è chiusa la parte più ampia del sesto turno di Serie A1 di softball con quattro doppi incontri su cinque disputati quest’oggi sui campi tricolori. La sintesi, in attesa di Bologna-Collecchio, è una: tre serie vinte e una in parità. Ma andiamo più nel dettaglio.

Poca storia tra Castellana e Rovigo: il derby veneto è tutto delle Thunders, che salgono a quattro vittorie stagionali. In gara-1 è 8-1 con manifesta al sesto inning, in gara-2 finisce 6-1 perché, tra Soma, Ham, Fabbian e Biasi quarta e quinta ripresa diventano un assoluto spettacolo da parte della formazione di casa, inafferrabile un po’ per meriti propri e un po’ per errori difensivi rodigini.

Caronno-Parma si rivela, in modo un po’ inaspettato, estremamente combattuta in gara-1. C’è un momento in cui le ducali sognano finanche di vincerla. Sul 7-3 a favore delle Rheavendors, infatti, arrivano nel sesto inning (parte alta) due singoli-punto di Amanuel Gebremichael e Fattori, il doppio da tre punti di Daugherty e la volata di sacrificio di Tagliavini: 6 RBI, che in un sol colpo, valgono il 9-7 per la Pubbliservice. Dopo un singolo nella parte bassa della stessa ripresa di Marin Parra che vale la corsa a casa di Sheldon, è proprio quest’ultima ad aprire le marcature nel settimo inning con un primo singolo; il secondo è di Blesa Escriche, ed è quello della vittoria. Caronno si impone poi senza storia in gara-2, con un 15-0 che giunge dopo sole tre riprese.

Molto incerto, invece, il confronto tra Macerata e Saronno, ma qui la situazione è di quelle meno attese perché sono le marchigiane a riuscire a rendere pari il doppio confronto. Gara-1 incertissima fino al quinto inning, quando lo 0-0 se ne va dal tabellone ed è un errore difensivo a mandare avanti l’Area Safety. Saviola e Peterson, con due doppi da un punto, portano avanti Saronno e poi anche Rotondo, nel settimo, fa la stessa cosa. Il singolo da due di Avery, però, manda tutte all’extra inning, dove è decisiva Tittarelli per chiudere la questione sul 4-3. Dopo la sfida Luconi-Toniolo al lancio, arriva quella Caudill-Avery in gara-2. Risultato: 19 strike out tra le due, ma in vantaggio ci va l’Inox Team con singolo di Bartoli che porta Rotondo a realizzare l’1-0. Dopo l’1-1 di Tittarelli nella terza ripresa, un errore difensivo maceratese consente a Rotondo di volare via per il definitivo 2-1 che, dalla quinta ripresa, non sarà più recuperato.

Clou assoluto di giornata quello tra Bollate e Forlì, ma l’MKF non si fa prendere dal panico e, in gara-1, sfrutta un po’ il signor duo Bigatton-Greta Cecchetti al lancio e un po’ un attacco che riesce a far qualcosa in più contro una pur validissima Cacciamani: Bigatton trova il singolo a basi piene per il punto di Polini nel quarto inning, poi nel quinto è il sacrificio di Torre a dare a Thomas la chance, raccolta, del 2-0. Gara-2 è ben più netta, con l’Italposa che cede per 5-0 sotto i colpi del duo Bigatton-Thomas (e di Nicolini che al lancio non concede scampo). bigatton firma subito il doppio dell’1-0, poi una serie di errori manda Bollate sul 3-0. Infine, nella terza ripresa, 5-0 di Thomas che, tanto per cambiare, scaglia un fuoricampo a sinistra.