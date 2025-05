Softball: Caronno travolge Macerata nei recuperi

Recuperato il doppio incontro di prima giornata della Serie A1 di sfotball tra Rheavendors Caronno e ARES Safety Macerata. Il venerdì è girato tutto dalla parte della formazione ospite, scesa nelle Marche per due successi con manifesta. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Gara-1 si risolve in un perentorio 10-1 a favore di Caronno, che è già sul 4-0 dopo tre inning in virtù di due doppi da un punto di Brugnoli e di un singolo da due di Ambrosi. Nel quarto realizza Terrenzio su errore difensivo delle Rheavendors, che però, complice anche un’ottima prova al lancio di Rusconi, non cedono e anzi dilagano nella sesta e decisiva ripresa, con sei punti che fissano il risultato.

Non è molto diversa gara-2, se non in un dettaglio: in vantaggio ci va Macerata con doppio a sinistra di Mengoli, poi arrivano cinque punti di Caronno nel secondo inning. Nel terzo le padrone di casa provano ad accorciare, ma è tanta in più la qualità in attacco da parte delle Rheavendors, che con Brugnoli, Ambrosi, Sheldon e Lozada chiudono il discorso anche qui dopo sei riprese.

Si ricomincerà a parlare di campo nel weekend, con una sesta giornata da quattro incontri al sabato e la sola Collecchio-Pianoro alla domenica.