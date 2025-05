Scherma, le fiorettiste azzurri trionfano anche a Vancouver

Dominio azzurro nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Vancouver. Dopo il trionfo di Martina Favaretto nella prova individuale, con anche il podio di Arianna Errigo, arriva anche quello nella prova a squadre. Per l’Italia si tratta del quarto successo consecutivo in stagione, con il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini che ha saputo battere in finale gli Stati Uniti per 45-42.

Una sfida che ha visto le americane partire meglio nei primi quattro assalti (20-16). Kiefer ha poi piazzato un allungo importante con il 5-1 su Favaretto, portando la sua squadra sul +8 (30-22). A ribaltare tutto, però, ci ha pensato una fenomenale Anna Cristino, che ha inflitto un perentorio 8-1 a Liu Jaelyn. Successivamente il 7-4 di Favaretto a Scruggs e poi Errigo è stata bravissima nell’ultimo assalto contro Kiefer a chiudere alla quarantacinquesima stoccata.

In semifinale l’Italia aveva sconfitto nettamente la Francia con il punteggio di 45-32. Nell’altra sfida, invece, gli Stati Uniti si erano imposti 45-36 sul Giappone, che ha poi festeggiato il terzo posto, battendo nella finalina le transalpine per 45-38.

Il cammino delle azzurre era cominciato dagli ottavi di finale con la comodissima vittoria sul Cile per 45-22. Successivamente nei quarti l’Italia aveva sconfitto l’Ungheria per 45-27.