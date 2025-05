Scherma, i fiorettisti azzurri perdono l’imbattibilità. Secondo posto a Vancouver

Si ferma a Vancouver l’imbattibilità dell’Italia nella prova a squadre del Coppa del Mondo di fioretto maschile. Nella doppia sfida con gli Stati Uniti, tra donne e uomini, questa volta sono gli USA a prendersi la rivincita e a salire sul gradino più alto del podio. Infatti il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Davide Filippi (al suo esordio assoluto) è stato sconfitto in finale dagli americani con il punteggio di 43-41.

Dopo i primi tre assalti sono gli americani in vantaggio (15-12), ma Foconi piazza un 8-2 contro Louie e riporta avanti l’Italia. Gli azzurri riescono anche ad allungare e si presentano alla fine del sesto assalto avanti di sei stoccate (30-24). Foconi perde 3-2 con Itkin e Marini subisce un 6-3 da Louie, che riapre completamente i giochi. Nell’ultimo assalto Alexander Massialas, vincitore ieri dell’individuale, completa la rimonta contro Bianchi e chiude sul 43-41 per gli Stati Uniti.

In semifinale sia per Italia sia per Stati Uniti c’era stato un doppio 45-29 rispettivamente contro Francia ed Egitto. I transalpini sono poi andati a prendersi la vittoria nella finalina per il terzo posto, imponendosi 44-37.

Il quartetto italiano aveva cominciato la giornata con il successo facile facile agli ottavi sulla Spagna per 45-15 e poi nei quarti gli azzurri avevano sconfitto il sempre insidioso Hong Kong per 45-32.