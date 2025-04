Dal trionfo olimpico a Rio 2016 nel fioretto maschile individuale, all’argento a Tokyo 2020, passando per il titolo europeo nel 2017, Garozzo ha scritto la storia della scherma. A squadre ha vinto ben 4 ori mondiali, consolidando il suo posto tra i più grandi. Nel 2022, Garozzo si è laureato con il massimo dei voti in medicina, ma purtroppo ha dovuto ritirarsi dalla scherma poco prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di problemi cardiaci. Nonostante questo, continua a essere un punto di riferimento per il mondo della scherma, ricoprendo la carica di vicepresidente della Federazione Italiana Scherma. ⚔️ In questa intervista, ci racconta la sua carriera, il suo impegno fuori dalla pedana e il suo legame con Alice Volpi, anche lei campionessa di scherma. Un viaggio tra successi, sfide e nuovi inizi!