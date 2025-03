Rugby 7 femminile, Nuova Zelanda vincente a Hong Kong

Si è disputata a Hong Kong la quarta tappa dell’Hbsc Svns 2025 femminile, il tour mondiale di rugby a sette con una tre giorni di partite che non ha regalato grandi sorprese, con le migliori che hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Ma andiamo con ordine.

Nella fase a gironi niente colpi di scena nella pool A, dove la Nuova Zelanda domina con tre vittorie su tre match, seguita dagli USA, che precedono Brasile e Cina. Anche nella pool B niente di clamoroso, con la Francia che fa tre su tre, precedendo delle ottime Fiji, che chiudono davanti a Gran Bretagna e a una deludente Irlanda. Nella pool C, infine, punteggio pieno per l’Australia, che chiude davanti a Canada, Giappone e una brutta Spagna.

Nei quarti di finale tutto secondo pronostico, con il Canada che supera le Fiji per 26-17, mentre la Nuova Zelanda domina il Brasile con un secco 31-7. Successo netto anche per l’Australia, che liquida gli USA per 35-5, mentre nell’ultimo match la Francia lascia al palo il Giappone chiudendo sul 34-0. Semifinali senza storia, con la Nuova Zelanda che non lascia scampo al Canada, battuto 41-0, mentre l’Australia ha la meglio sulla Francia per 28-5.

Finalissima, dunque, tra Nuova Zelanda e Australia, le dominatrici del panorama femminile, e finale molto equilibrata. La sbloccano le australiane con Maddison Levi al 2’, ma risponde subito la Nuova Zelanda con Sarah Hirini un minuto dopo. Al 7’ sorpasso neozelandese con Michaela Brake, ma prima dell’intervallo è ancora Levi a impattare sul 12-12. La svolta arriva tra l’11’ e il 12’, quando Jorja Miller piazza la doppietta vincente per la Nuova Zelanda, con l’Australia che accorcia con MacKenzie Davis, ma non basta e la Nuova Zelanda vince 26-19.