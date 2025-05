Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025? Data, orario, teste di serie: c’è Sinner!

Lunedì 5 maggio si terrà il sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Il tabellone femminile sarà definito alle ore 11.00, mentre quello maschile alle ore 13.00. C’è grande attesa visto il ritorno in campo di Jannik Sinner.

Il pusterese, costretto a stare lontano dal circuito per la sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”, sarà nuovamente in campo e sarà accolto da un bagno di folla. Giova ricordare che l’evento riservato alle donne prenderà il via martedì 6, mentre il main draw maschile nel giorno successivo (7 maggio). Il debutto del n.1 del mondo sarà direttamente dal secondo turno, essendo n.1 del seeding, ed è previsto o venerdì 9 o sabato 10 maggio.

Sarà interessante capire quale sarà la condizione dell’altoatesino e il primo incontro sarà un test probante, perché su una superfiche che non è mai stata così tanto amica di Jannik. Vedremo quale sarà il percorso che il sorteggio da affrontare per l’azzurro. Bel Paese che potrà contare su una rappresentativa piuttosto competitiva.

L’Italia si affiderà anche a Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci per regalare emozioni al pubblico del Foro Italico. Sul fronte femminile riflettori puntati su Jasmine Paolini che sogna di andare il più avanti possibile e di esaltarsi col suo tennis.

QUANDO IL SORTEGGIO DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Lunedì 5 maggio

Ore 11.00 Sorteggio femminile

Ore 13.00 Sorteggio maschile

TESTE DI SERIE ATP MASTERS 1000 ROMA (situazione in corso a Madrid)

1. Jannik Sinner (Italia)

2. Alexander Zverev (Germania)

3. Carlos Alcaraz (Spagna)

4. Taylor Fritz (USA)

5. Novak Djokovic (Serbia)

6. Jack Draper (Gran Bretagna)

7. Alex de Minaur (Australia)

8. Holger Rune (Danimarca)

9. Lorenzo Musetti (Italia)

10. Tommy Paul (USA)

11. Daniil Medvedev (Russia)

12. Ben Shelton (USA)

13. Arthur Fils (Francia)

14. Casper Ruud (Norvegia)

15. Grigor Dimitrov (Bulgaria)

16. Frances Tiafoe (USA)

17. Andrey Rublev (Russia)

18. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

19. Tomas Machac (Cechia)

20. Ugo Humbert (Francia)

21. Francisco Cerundolo (Argentina)

22. Jakub Mensik (Cechia)

23. Sebastian Korda (USA)

23. Karen Khachanov (Russia)

25. Alexxei Popyrin (Australia)

26. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)

27. Felix Auger-Aliassime (Canada)

28. Denis Shapovalov (Canada)

29. Brandon Nakashima (USA)

30. Matteo Berrettini (Italia)

31. Hubert Hurkacz (Polonia)

32. Sebastian Baez (Argentina)

TESTE DI SERIE WTA 1000 ROMA (situazione in corso a Madrid)

1. Aryna Sabalenka (Bielorussia)

2. Iga Swiatek (Polonia)

3. Jessica Pegula (USA)

4. Coco Gauff (USA)

5. Madison Keys (USA)

6. Jasmine Paolini (Italia)

7. Mirra Andreeva (Russia)

8. Zheng Qinwen (Cina)

9. Paula Badosa (Spagna)

10. Emma Navarro (USA)

11. Elena Rybakina (Kazakhstan)

12. Karolina Muchova (Cechia)

13. Diana Shnaider (Russia)

14. Daria Kasatkina (Australia)

15. Barbora Krejcikova (Cechia)

16. Amanda Anisimova (USA)

17. Elina Svitolina (Ucraina)

18. Jelena Ostapenko (Lettonia)

19. Beatriz Haddad Maia (Brasile)

20. Liudmila Samsonova (Russia)

21. Donna Vekic (Croazia)

22. Ekaterina Alexandrova (Russia)

23. Clara Tauson (Danimarca)

24. Yulia Putintseva (Kazakhstan)

25. Leylah Fernandez (Canada)

26. Elise Mertens (Belgio)

27. Magdalena Frech (Polonia)

28. Ons Jabeur (Tunisia)

29. Anna Kalinskaya (Russia)

30. Danielle Collins (USA)

31. Linda Noskova (Cechia)

32. Sofia Kenin (USA)