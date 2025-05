In questa emozionante intervista condotta da Alice Liverani, scopriamo la straordinaria storia di Giulia Terzi e Stefano Raimondi, due campioni paralimpici italiani protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. ‍♀️ Giulia Terzi – 1 oro e 3 bronzi, conquistati a pochi mesi dal parto del piccolo Edoardo. ‍♂️ Stefano Raimondi – 5 ori e 1 argento, tra i più medagliati del nuoto paralimpico italiano. Insieme, condividono non solo la passione per il nuoto, ma anche una vita fatta di sfide, amore, dedizione e un nuovo ruolo: quello di genitori. ✨ In questo video parleremo di: Preparazione atletica per le Paralimpiadi Vita da atleti e da genitori Come conciliare sport di alto livello e famiglia L’importanza della resilienza e del supporto reciproco Un’intervista ispirazionale che racconta non solo il successo sportivo, ma anche la forza della famiglia, dell’amore e della determinazione. Guarda il video completo e lasciati ispirare da una delle coppie più forti dello sport paralimpico italiano. ISCRIVITI al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perderti altri contenuti esclusivi!