Nuoto, Katie Ledecky devastante anche nei 400 stile libero: super tempo dell’americana e McIntosh battuta

Segnali ne stanno arrivando. Seconda giornata di gare delle Pro Swim Series di Fort Lauderdale, in Florida, e Katie Ledecky ha voglia di far parlare di sé. Il progetto che vuole portarla ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è ancora lungo, ma da parte della campionessa statunitense ci sono grandi motivazioni fin da ora per dimostrare il proprio valore in una disciplina competitiva come il nuoto.

Dopo aver incantato nel day-1 col sensazionale crono nei 1500 stile libero di 15’24″51, secondo della storia di questa distanza, la fuoriclasse degli States si è ripetuta su livelli eccelsi anche nei 400 sl. Una gara in cui il confronto tra Ledecky e la canadese Summer McIntosh, argento olimpico a Parigi della distanza, è stato il tema principale.

La canadese ha cercato di forzare il passaggio a metà gara, visto l’1’56″17 dei 200 metri, sotto anche il record del mondo dell’australiana Ariarne Titmus. Nelle ultime due vasche, però, l’azione di McIntosh si è fatta meno intensa, mentre è salita letteralmente sull’acqua Ledecky, coprendo gli ultimi 100 metri in 59″50 (ultima vasca da 29″50).

L’americana, quindi, si è imposta col tempo di 3’56″81, precedendo McIntosh (3’58″28) e l’altra statunitense Claire Weinstein (4’01″26). Si parla della settima prestazione alltime nei 400 sl femminili quella nuotata da Katie, tornata a siglare un tempo che non si vedeva nella sua personale tabella di marcia dal 2016, ovvero dai Giochi di Rio dove si impose col tempo di 3’56″46.