Nuoto artistico, Italia quarta nella routine tecnica della gara a squadre in Coppa del Mondo a Markham

La terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di nuoto artistico, scattata a Markham, in Canada, si apre con un quarto posto per l’Italia, che resta ai piedi del podio nella routine tecnica della gara a squadre. Nessun azzurro era al via nelle altre tre prove in programma.

Nella routine tecnica della prova a squadre l’Italia (Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice) chiude al quarto posto con lo score di 265.5942 (108.5250 di impressione artistica e 157.0692 di esecuzione, 43.2250 la difficoltà totale), nella gara vinta dalla Spagna con 279.4640, davanti al Giappone, alla piazza d’onore a quota 271.4275, ed agli Stati Uniti, sul gradino più basso del podio con 266.6599.

Nel solo tecnico femminile il successo va alla cinese Xu Huiyan, che vince con il punteggio di 252.3116, andando a precedere la spagnola Iris Tio Casas, seconda con lo score di 246.4850, e l’austriaca Vasiliki Alexandri, terza a quota 243.9716.

Nel solo tecnico maschile arriva l’affermazione del britannico Ranjuo Tomblin, che si impone con 218.1667, davanti al messicano Diego Villalobos Carrillo, il quale termina secondo a quota 214.8667, ed al colombiano Gustavo Sanchez, che completa il podio con lo score di 210.6292.

Nel tecnico del duo misto si impongono gli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna, primi a quota 212.3391, che precedono i cinesi Guo Sitong e Shi Haoyue, secondi con lo score di 209.6841, ed i messicani Regina Alferez Licea e Diego Villalobos Carrillo, terzi con il punteggio di 191.3851.