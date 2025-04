Nuoto di fondo, l’Italia promuove le ‘nuove proposte’ a Ibiza in attesa del miglior Paltrinieri

La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo è già un ricordo ed è tempo di bilanci. Al di là della novità della tre km knock-out, le 10 km hanno dato delle indicazioni interessanti nelle acque libere di Ibiza (Spagna). Sulla celebre Isla Blanca, la Nazionale italiana ha fatto vedere di esserci, soprattutto per lo straordinario risultato nella gara maschile.

Un podio tutto tricolore in cui Andrea Filadelli ha preceduto Dario Verani e Giuseppe Ilario. Bravissimi gli azzurri a leggere la situazione di una gara in cui Gregorio Paltrinieri ha cercato di fare la differenza nell’ultimo giro, senza riuscirvi, prendendo tanti colpi in acqua e chiudendo in quindicesima posizione.

Resta la solidissima prova di squadra, visti anche i piazzamenti di Marcello Guidi (6°) e di Vincenzo Caso (10°). In definitiva, sono stati ben cinque i rappresentanti del Bel Paese in top-10. In attesa del miglior Paltrinieri, questo dato va rimarcato anche in ottica futura per la necessità di trovare nuovi atleti di rilievo in una specialità sempre più competitiva, considerando il costante “travaso” tra piscina e mare.

Al femminile, Ginevra Taddeucci ha impostato una gara alla propria maniera, cercando di logorare le dirette concorrenti per il successo. Un’azione che non ha sofferto gli effetti sperati e anche per la temperatura dell’acqua (fredda), la toscana (bronzo olimpico a Parigi) è un po’ calata nelle battute conclusive, chiudendo in settima posizione nella gara in cui è stata la spagnola Angela Martinez Guillen a imporsi.

La Coppa del Mondo tornerà a Setubal (Portogallo), dal 14 al 15 giugno, ma prima di questo impegno ci saranno gli Europei a Stari Grad (Croazia) e sarà interessante prendere atto dei risultati.