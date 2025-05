In questa intervista, la campionessa italiana di nuoto artistico Lucrezia Ruggiero si racconta ad Alice Liverani, con l’approfondimento tecnico e sportivo del giornalista Giandomenico Tiseo. ⭐ Chi è Lucrezia Ruggiero? Atleta delle Fiamme Oro, Lucrezia è tra le protagoniste del nuoto artistico mondiale: Oro ai Mondiali di Budapest 2022 nel doppio misto con Giorgio Minisini Oro agli Europei di Roma 2022 con Giorgio Minisini Argento ai Mondiali di Fukuoka 2023 nel doppio tecnico con Linda Cerruti e nella prova a squadre Cosa troverai in questo video: La storia personale e sportiva di Lucrezia, tra sacrifici e passione Il rapporto con le sue sorelle e il supporto della famiglia Il nuovo percorso in doppio misto con Filippo Pelati, dopo l’uscita di Giorgio Minisini La preparazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 I prossimi appuntamenti sportivi e le sfide in arrivo Un video da non perdere per tutti gli appassionati di: Nuoto artistico Sport femminile italiano Olimpiadi e atleti azzurri Storie di successo, resilienza e talento ISCRIVITI al canale per altre interviste esclusive con i protagonisti dello sport italiano! Lascia un like se ami il nuoto artistico e sostieni gli atleti azzurri Attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video!