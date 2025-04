Nuoto artistico, Enrica Piccoli sugli scudi nella tappa di Coppa del Mondo a Soma Bay. Quattro podi per l’Italia

Calato il sipario sulla seconda tappa del Coppa del Mondo di nuoto artistico a Soma Bay (Egitto). La danza in vasca ha regalato, come al solito, spettacolo e la rappresentativa italiana presente al round del massimo circuito internazionale si è distinta per i piazzamenti.

Sono stati quattro i podi ottenuti dalla formazione nostrana in questa circostanza. A rubare la scena, in questo senso, è stata Enrica Piccoli. La campionessa italiana di Riccione 2025 e neo singolista azzurra si è imposta nella finale del libero alla Soma Bay Sports Arena. Piccoli ha totalizzato nella propria routine 215.3751 punti, precedendo la tedesca Klara Bleyer (208.3589) e la bielorussa Vasilina Khandoshka (206.8613). Nella medesima specialità, Valentina Bisi ha terminato in quinta posizione con 199.9613 (92.6500 e 107.3113) e Ginevra Marchetti settima con 197.9113 (93.9500 e 103.9613).

Il secondo podio è stato conquistato da uno splendido Gabriele Minak che con lo score di 188.3764 si è classificato in piazza d’onore nel singolo libero maschile, preceduto solo dal cinese Muye Guo con 197.7401. Sul terzo gradino del podio è salito il colombiano Gustavo Sanchez con 177.5788. Sempre in seconda posizione ha terminato la squadra nell’Acrobatic Routine. Andina, Iacoacci, Macchi, Macino, Mastroianni, Pedotti, Tabbiani e Vernice hanno totalizzato 187.0263, alle spalle solo dell’ucraine (200.0911).

A chiusura di questa “carrellata”, la coppia del doppio misto formata dal citato Gabriele Minak e da Sarah Maria Rizea è giunta terza nel tecnico in 186.5899, nella gara vinta dagli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu-Mireia Hernandez Luna (207.3858).