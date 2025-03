Nuoto artistico, Ginevra Marchetti e Gabriele Minak in evidenza nel doppio misto. Bene Iacoacci/Mastroianni nel duo libero

Finita nell’album dei ricordi la prima giornata degli Assoluti di nuoto artistico allo Stadio del Nuoto di Riccione. Un day-1 all’insegna delle eliminatorie nelle specialità del doppio misto del duo libero femminile. Un programma che ha visto 47 coppie in gara, nove mixed e 38 femminili.

Nella prima prova menzionata, Ginevra Marchetti e Gabriele Minak, campioni italiani estivi e vice campioni invernali della rassegna nazionale dell’anno scorso, hanno messo in mostra le loro qualità, siglando il miglior punteggio di 266.0538 di cui 122.8338 per gli elementi e 148.8000 per l’impressione artistica. Alle loro spalle hanno concluso Andrighetti/Pozzobon della Montebelluna Nuoto con 213.4283 e Garuti/Lamarra del Gruppo Sport Village con 213.0584.

Per quanto concerne la routine “free” delle coppie femminili, Marta Iacoacci e Sofia Mastroianni guidano le fila nel ranking provvisorio grazie al punteggio di 237.3276 (131.6276 per gli elementi e 109.2000 per l’espressione artistica). Alle loro spalle troviamo il duo delle Fiamme Oro, Enrica Piccoli e Isotta Sportelli (232.51.96) e le due gemelle Gaia e Giorgia Cupaioli (Aurelia Nuoto) con lo score di 231.7496 (127.4996 gli elementi e 108.4500 l’impressione).

Domani sono previsti i doppi turni di gare, ovvero eliminatorie dei singoli al mattino e della squadra nel pomeriggio.