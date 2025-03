Nuoto Artistico, Gabriele Minak ed Enrica Piccoli in testa nel solo, bene la Rari Nantes Savona nel libero squadra

Si è conclusa oggi la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto artistico, in programma dal 13 al 16 marzo allo Stadio del nuoto di Riccione. Un evento ricco che prevede la presenza di 47 coppie in gara, 9 mixed e 38 femminili. Ieri, nella giornata di apertura, si sono tenute le eliminatorie nelle specialità del doppio misto e del duo libero femminile.

Il day-2 ha proposto il doppio turno di eliminatorie con quelle del solo libero maschile e del solo libero femminile andate in scena nella mattinata. Nel pomeriggio, ha invece avuto luogo l’eliminatoria per le squadre. Il solo maschile libero, prima gara della giornata, ha visto protagonista Gabriele Minak che, dopo il miglior punteggio del doppio misto ottenuto ieri, si è riconfermato al comando anche nella prova solitaria con lo score totale di 195.4476.

Nel solo libero femminile, il primo posto è stato ottenuto da Enrica Piccoli con il punteggio di 212.8963, di cui 110.5963 per gli elementi e 102.3000 per l’impressione artistica. Alle spalle dell’azzurra delle Fiamme Oro troviamo Marta Iacoacci, prima ieri nel duo libero femminile, oggi seconda con uno score di 207.8813. Terza posizione per Jasmine Verbena (Sport Village ssd) con un punteggio di 206.3901.

L’ultima gara di oggi, l’eliminatoria per le squadre, andata in scena nel pomeriggio, ha visto protagonista la Rari Nantes Savona ssd che ha ottenuto la migliore prestazione con il punteggio totale di 258.2338 (142.3838 per gli elementi, 124.4500 per l’impressione artistica). Domani previsti gli obbligatori durante la mattina e le finali del duo libero femminile e del duo misto libero nel pomeriggio.