Nuoto artistico, ultimi titoli assegnati nei campionati italiani a Riccione: Piccoli e Minak in evidenza

Giornata di chiusura dei campionati italiani di nuoto artistico a Riccione. Nell’impianto romagnolo, ultimi tre titoli assegnati della danza in vasca e le emozioni non sono certo mancate in un’edizione nella quale si è voluto dare spazio a un gruppo rinnovato per il quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028.

Nel libero della prova a squadre la Rari Nantes Savona ha fatto valere la propria tradizione a livello italiano, affermandosi col punteggio di 281.4176 davanti alla Busto Nuoto (268.0278) e all’Aurelia Nuoto (266.1357). Una routine emozionante quella della compagine vincitrice, a porre l’accento nel day-3 degli Assoluti.

Nel libero del solo femminile l’esperienza di Enrica Piccoli ha fatto la differenza. L’atleta delle Fiamme Oro ha conquistato il successo con lo score di 224.45132 a precedere Marta Iacoacci (210.8838) e Jasmine Verbena (207.6539). Per Piccoli grado di difficoltà pari a 51.45, pienamente rispettato nel suo esercizio.

In conclusione, nel solo libero maschile, Gabriele Minak è riuscito a fare meglio di Filippo Pelati. Il duello tra due ragazzi molto interessanti, rispettivamente classe 2006 e classe 2007, ha sorriso all’atleta della Rari Nantes, impostosi con 208.3513, davanti a Pelati che si è fermato a 203.7488. Il podio è stato completato da Francesco Cosentino (182.4513).