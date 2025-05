NBA Playoff 2025, i risultati della notte (10 maggio): Nuggets, gioia supplementare sui Thunder. Cleveland accorcia

Ancora notte di semifinali di Conference, dove si entra nel vivo: è questa la parte migliore della stagione NBA, dove tutto può succedere. Anche che le prime teste di serie, tanto a Est quanto a Ovest, siano in decisa difficoltà. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Innanzitutto, a Est, i Cleveland Cavaliers accorciano le distanze sugli Indiana Pacers in una serie attualmente priva di fattore campo. A Indianapolis, infatti, arriva il 104-126 da parte dei Cavs sui quali c’è la firma pesantissima di Donovan Mitchell, autore di 43 punti e 9 rimbalzi in un confronto nel quale è decisivo il secondo quarto (34-13 a favore degli ospiti). I Pacers hanno anche più, se possibile, dalla panchina rispetto ai big, con i 23 di Bennedict Mathurin quale migliore quota.

Ma lo spettacolo vero è riservato allo spettacolare 113-104 che, dopo un supplementare, manda i Denver Nuggets in vantaggio nella serie sugli Oklahoma City Thunder. Il tutto con il contributo fattuale di quattro uomini, tutti oltre quota 20: Jamal Murray (27), Michael Porter Jr. (21), Aaron Gordon (22) e Nikola Jokic (20 e 16 rimbalzi).

In particolare, a 27″ dalla fine è proprio Gordon che segna la tripla in grado di forzare l’overtime, poi Gilgeous-Alexander sbaglia per la vittoria, come anche Jokic. Nel supplementare si verifica il dominio Nuggets. Per i Thunder 32 di Jalen Williams e, nonostante tre doppie doppie con punti e rimbalzi (18+13 per Shai Gilgeous-Alexander, 18+16 per Chet Holmgren, 10+10 per Isaiah Hartenstein), la necessità di rincorrere.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference – Semifinale

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 104-126 (serie 2-1 Pacers)

Western Conference – Semifinale

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 113-104 (serie 2-1 Nuggets)