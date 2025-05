NBA Playoff 2025, Indiana espugna ancora Cleveland. Golden State vince a Minnesota, ma perde Curry

I Playoff NBA continuano a regalare emozioni anche questa notte. Gli Indiana Pacers si portano clamorosamente sul 2-0 nella serie contro i Cleveland Cavaliers, vincendo nuovamente in trasferta. Finisce 120-119 grazie ad un’incredibile rimonta nell’ultimo quarto (36-21), ma forse verrebbe da dire nell’ultimo minuto. I Pacers, infatti, si sono trovati sotto di sette punti a 48 secondi dal termine, costruendo un recupero che ha del clamoroso.

Siakam sbaglia il secondo libero ma Nesmith vola a rimbalzo, schiacciando il -5. Mitchell commette fallo in attacco subito sulla rimessa e Indiana trova il -3 con Siakam. Nuova palla persa da parte dei Cavs ed Haliburton finisce in lunetta a 12 secondi dalla fine. Segna il primo, sbaglia il secondo, ma prende clamorosamente il rimbalzo e poi trova incredibilmente la tripla del sorpasso all’ultimo secondo, gelando completamente i tifosi Cavs.

Cleveland ha pagato sicuramente carissimo le assenze di Darius Garland ed Evan Mobley e non è bastato un Donovan Mitchett da 48 punti. Ora la testa di serie numero uno ad Est si trova con le spalle al muro, mentre dall’altra parte Indiana sogna la finale di Conference, trascinata ovviamente da Tyrese Haliburton (19 punti), ma soprattutto da un collettivo che ha visto ben sei giocatori in doppia cifra e tra questi Aaron Nesmith e Myles Turner, entrambi autori di 23 punti.

Quarantotto ore dopo aver vinto gara-7 contro Houston, i Golden State Warriors cominciano la loro serie contro i Minnesota Timberwolves e lo fanno ribaltando subito il fattore campo. Gara-1 finisce 99-88 per la squadra di Steve Kerr, protagonista di una straordinaria partita a livello difensivo, la seconda consecutiva dopo quella proprio con i Rockets, che erano stati tenuti ad 89 punti. La nota dolente per Golden State è l’infortunio di Steph Curry nel corso del secondo quarto, con la stella dei Warriors che è costretto ad abbandonare il campo per uno stiramento.

Nonostante l’infortunio del loro leader, Golden State riesce a costruire proprio in questo quarto l’allungo decisivo, compattandosi in difesa, con gli Warriors che subiscono appena undici punti. Buddy Hield si conferma caldissimo e dopo essere stato grande protagonista con Houston, lo è anche stanotte con 24 punti ed 8 rimbalzi. Jimmy Butler diventa il leader della squadra ed avvicina la tripla doppia con 20 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

Dall’altra parte a Minnesota non basta un Anthony Edwards da 23 punti e 14 rimbalzi e nemmeno i 19 punti dalla panchina di Naz Reid. I T’Wolves si trovano così sotto per 1-0 come già lo erano stati con i Lakers, ma su questa serie sicuramente peserà l’infortunio di Curry e la sua possibile assenza nelle prossime partite.