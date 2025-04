MXGP, Tim Gajser per la rivincita nel GP del Portogallo ma Romain Febvre vuole insistere

Tim Gajser contro Romain Febvre. La stagione della classe regina del motocross si sta sempre più trasformando in un duello quanto mai rovente tra questi due fuoriclasse e, giova ricordarlo, fino a poco tempo fa non era nemmeno scontato che potesse avvenire.

Il pilota sloveno della Honda, infatti, dopo le doppiette in Spagna e nel GP d’Europa sembrava pronto per una ennesima cavalcata trionfale nella MXGP ma, come si è visto nelle ultime gare, il francese della Kawasaki non ci sta e sta facendo di tutto per mettere in dubbio la sua leadership e, soprattutto, per avvicinarsi sempre più nella graduatoria generale.

La situazione è decisamente più incerta di quanto ci si poteva immaginare. Tim Gajser è sì al vertice della classifica con 305 punti, ma Romain Febvre lo insegue sempre più da vicino con 278 punti, per cui a 27 lunghezze di distacco. Lo “zero” dello sloveno in Gara-2 del Gran Premio di Svizzera, con il secondo posto del francese, non ha fatto altro che rendere il duello più avvincente.

Il Gran Premio del Portogallo che si disputerà nel corso del fine settimana in arrivo sul tracciato di Agueda quali risposte ci darà? Tim Gajser tornerà a spingere a modo suo e tornerà ad allungare sul rivale? Oppure Romain Febvre proseguirà nell’ottimo trend dell’ultimo periodo e ci regalerà davvero un duello per il titolo fino alla fine? Lucas Coenen, terzo a 78 punti dalla vetta e Glenn Coldenhoff, quarto a 81, rimangono spettatori interessati, ma a debita distanza. Il belga ha centrato la doppietta e Frauenfeld e, per ora, si concentra sui successi di tappa che i due “litiganti” sembrano concedere.