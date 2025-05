MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Francia 2025: Marc Marquez velocissimo, Bagnaia in scia

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il fuoriclasse spagnolo ha dominato la seconda sessione del venerdì in sella alla Ducati ufficiale, precedendo il sempre più pimpante padrone di casa Fabio Quartararo (Yamaha) per 177 millesimi.

Francesco Bagnaia ha chiuso al terzo posto in sella all’altra Ducati ufficiale, attardato di 0.184 dal compagno di squadra e dando dei segnali confortanti in vista della Sprint Race di domani e del Gran Premio di domenica. Il piemontese ha preceduto le Ducati Gresini di Fermin Aldeguer (quarto a 0.366) e Alex Marquez (il leader del Mondiale è quinto a 0.401).

I primi dieci piloti si sono meritati l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche, mentre gli altri dovranno passare dal Q1. Hanno raggiunto l’obiettivo anche Franco Morbidelli (nono con la Ducati VR46) e Marco Bezzecchi (decimo con la Aprilia), le KTM di Pedro Acosta e Maverick Vinales, la Yamaha di Jac Miller. Prova sottotono di Fabio Di Giannantonio (18mo), bene Luca Marini (undicesimo con la Honda), mentre Enea Bastianini è tredicesimo con la KTM.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP FRANCIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.855 22 27 317.5

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.032 25 26 0.177 0.177 314.5

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.039 24 26 0.184 0.007 320.6

4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.221 23 25 0.366 0.182 314.5

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.256 24 26 0.401 0.035 316.5

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.277 24 26 0.422 0.021 314.5

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.308 23 25 0.453 0.031 317.5

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.490 25 26 0.635 0.182 316.5

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.509 21 23 0.654 0.019 317.5

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.622 28 28 0.767 0.113 319.6

11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.675 24 25 0.820 0.053 315.5

12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.754 20 22 0.899 0.079 313.5

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.801 21 24 0.946 0.047 312.6

14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.821 21 23 0.966 0.020 311.6

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.942 26 26 1.087 0.121 314.5

16 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.165 18 21 1.310 0.223 316.5

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.254 18 20 1.399 0.089 315.5

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.257 25 25 1.402 0.003 317.5

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.417 6 23 1.562 0.160 319.6

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1’31.555 26 26 1.700 0.138 313.5

21 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.325 20 22 2.470 0.770 311.6

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’32.425 19 24 2.570 0.100 310.6