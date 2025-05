Monaco analizza: “Sinner ha un tabellone antipatico, ma i favoriti sono tutti dall’altra parte…”

Nella puntata odierna di TennisMania, dedicata agli Internazionali d’Italia 2025 scattati a Roma ed andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport: nella prima parte è stato analizzato il sorteggio degli italiani impegnati nel tabellone principale di singolare maschile.

Il giudizio complessivo sul tabellone degli italiani: “A me sembra un sorteggio ottimo per tutta l’Italia in generale. L’unico che può rammaricarsi di qualcosa è Berrettini, che sicuramente da testa di serie al terzo turno dovrebbe trovare Ruud, che però viene anche dalle fatiche di Madrid. Certo, Darderi non è testa di serie e pesca il primo turno che può vincere e poi si trova Draper, ma questo in un tabellone del genere succede, non puoi pensare che con 13 italiani nessuno vada a pescare almeno un paio di volte i top player. Musetti ha un tabellone strepitoso, Sonego non è testa di serie, gioca con un qualificato per andare da Khachanov, cosa vuoi sperare di più, al secondo turno se non sei testa di serie prendi uno forte“.

I sorteggi favorevoli: “Passaro, wild card, gioca con un qualificato per andare da Dimitrov, che tra l’altro è l’unico top player che ha anche battuto, Nardi e Cobolli giocano contro, quindi vuol dire che uno dei due passa un turno. Arnaldi e Cobolli possono pensare di andare un po’ avanti, per Nardi vincere o giocare con Cobolli è un sorteggio positivo, e al tempo stesso lo è per Cobolli, ma al secondo turno trovi i primi 30 del mondo. Io trovo che sia un sorteggio globalmente positivo, considerato che abbiamo tre teste di serie“.

Sugli altri accoppiamenti degli azzurri: “Arnaldi trova Bautista Agut per andare da Tommy Paul, Arnaldi non è testa di serie, con Paul te la puoi giocare, Arnaldi che fa quarti a Madrid ci può provare, e poi si apre il tabellone. Bellucci gioca con Martinez e se vince trova Hurkacz, che non sta in piedi, Fognini gioca con Fearnley, al primo turno, potrebbe esserci poi una sfida con un altro italiano al secondo turno, Berrettini. Io globalmente lo trovo un sorteggio abbastanza fortunato, che non vuol dire che tutti sono stati fortunati, ovviamente, ma perché il numero dei giocatori è alto, semplicemente per questo“.

Il percorso di Sinner: “Lo stesso Cinà, che gioca con Navone, è un buon turno. Siccome secondo me vince Navone, e siccome Navone è un giocatore molto tosto, per Sinner l’ingresso nel torneo è buono da un lato, perché puoi colpire tante palle, non è uno chiaramente che ti serve, ti fa fare pochi scambi, però è uno che quando trova i big non è uno che si tira tanto indietro, ha una certa personalità, poi alla fine stringi stringi partite non ne vince tantissime, però mi sembra un avvio abbastanza tosto“.

Il cammino di Musetti: “Se è vero che Sinner ha un inizio di tabellone abbastanza antipatico, poi secondo me va quasi migliorando, è pur vero che Draper, Zverev, Tsitsipas, Alcaraz e Rune sono nella parte bassa, e sono cinque degli otto più temibili, quindi Musetti in mezzo a tutti questi forti ha avuto fortuna e se l’è meritata, è testa di serie numero 8, però poi alla fine questi li incrocia solo, eventualmente, più avanti“.