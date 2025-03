Inaugurata la pista olimpica di bob a Cortina: chi sono gli azzurri che l’hanno provata

È stata inaugurata, seppur in maniera ancora non ufficiale, la discussissima pista di bob e skeleton e slittino sulla quale si disputeranno le gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo tanti dubbi e polemiche, il budello ampezzano ha visto le prime discese, per sancire la nascita vera e propria della pista intitolata a Eugenio Monti.

Nella giornata di ieri diversi atleti azzurri hanno potuto provare il nuovo tracciato. Il primo in ordine di tempo è stato Mattia Gaspari. Lo skeletonista ha raccontato le sue emozioni a Sky Sport: “È una soddisfazione pazzesca, poter dire di essere sceso per primo sulla ‘mia’ pista, che vedo dalle finestre di casa. Non vedevo l’ora. Finalmente. E’ un’opera straordinaria, un mezzo miracolo”.

Dopodiché è stata la volta di Dominik Fischnaller per lo slittino, quindi Simone Bertazzo e Eric Fantazzini hanno portato all’esordio il bob a 2. Giova ricordare che il nativo di Piede di Cadore, medaglia di bronzo ai mondiali di St. Moritz nel 2007, ora è l’allenatore della nazionale italiana di bob.

Alle prime prove ha assistito anche il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alessandro Morelli che a Sportmediaset spiega: “Oggi ha vinto l’Italia. Domani ci sarà una grande inaugurazione, con il ministro Matteo Salvini. Noi ci abbiamo sempre creduto, dal primo minuto, malgrado tutti quelli che ci dicevano che questa realizzazione sarebbe stata impossibile”.

I test sul nuovo Sliding Centre non si concludono qui dato che il budello sarà inaugurato ufficialmente nella giornata di martedì 25 marzo. Le discese proseguiranno fino a sabato 29 marzo per un totale di circa 30 atleti. I test event olimpici invece si svolgeranno a novembre 2025: ad aprire le danze saranno bob e skeleton, da venerdì 21 a domenica 23, con le rispettive tappe di Coppa del Mondo, mentre da venerdì 28 a domenica 30 chiuderà il programma una competizione internazionale di slittino.