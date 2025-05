Judo, il Grand Slam sbarca a Dushanbe: c’è Vincenzo Pelligra

Il judo internazionale riparte dopo la conclusione dei vari Campionati Continentali, tra cui gli Europei in cui l’Italia è stata grandissima protagonista. Sarà Dushanbe (Tajikistan) a ospitare uno tappa del Grand Slam, che andrà in scena nel weekend del 2-4 maggio. Si tratta di un appuntamento di avvicinamento ai Mondiali, che si disputeranno a metà giugno in quel di Budapest.

All’evento prenderà parte soltanto un atleta, che salirà sul tatami nella giornata di sabato 3 maggio: Vincenzo Pelligra, tesserato per le Fiamme Azzurre, sarà impegnato nella categoria di peso fino a 81 kg. Per rivedere all’opera gli altri azzurri che hanno brillato a Podgorica bisognerà aspetterà il Grand Slam di Astana (9-11 maggio).