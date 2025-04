Medagliere Europei judo 2025: la Russia beffa la Francia, Italia con il record di podi

L’Italia ha regalato grandi emozioni agli Europei 2025 di judo, conquistando ben nove medaglie sul tatami di Podgorica (Montenegro): un oro, tre argenti e cinque bronzi per il bottino più consistente di sempre per il Bel Paese nella rassegna continentale. La nostra Nazionale ha concluso al quarto posto nel medagliere, considerando anche i risultati ottenuti dagli atleti russi, i quali hanno gareggiato sotto l’egida della IJF (la Federazione Internazionale) e non con la propria bandiera.

Proprio la IJF ha prevalso con tre ori, tre argenti e due bronzi, precedendo la Francia (3-2-5) e la Georgia (3-2-0). L’Italia ha chiuso davanti alla Germania (1-1-2), al Portogallo (1-1-0), alla Cechia (1-0-1), all’Ungheria e al Kosovo (un oro a testa). A fare suonare l’Inno di Mameli è stato Christian Parlati tra i pesi medi (90 kg), mentre gli argenti individuali portano la firma di Manuel Lombardo (73 kg) e Odette Giuffrida (52 kg).

La giornata conclusiva ha portato in dote l’argento nel team event, un po’ amaro per come è arrivato: i nostri portacolori erano in vantaggio per 3-1 contro la Georgia, hanno subito la rimonta e poi il match di spareggio ha sorriso ai caucasici. Sul terzo gradino del podio sono invece saliti Gennaro Pirelli (100 kg), Assunta Scutto (48 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg) e Asya Tavano (+78 kg). Di seguito il medagliere degli Europei 2025 di judo.

MEDAGLIERE EUROPEI JUDO 2025