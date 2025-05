Judo, Eljian Hajiyev e Vugar Talibov in evidenza nel day-3 del Grand Slam di Dushanbe

Andato in archivio sesto torneo stagionale del World Tour di judo e penultimo evento del circuito maggiore prima dei Campionati Mondiali di Budapest (13-20 giugno). La terza giornata del Grand Slam di Dushanbe, in Tagikistan, non prevedeva la presenza di alcun azzurro. Un day-3 in cui le categorie riservate ai pesi massimi sono state protagoniste.

Nei -90 kg maschili Azerbaijan al potere. Finale per il titolo tutta azera tra Eljian Hajiyev e Vugar Talibov. Il primo ha fatto valere le proprie qualità e concluso in maniera trionfale il percorso di quest’oggi. Sul terzo gradino del podio hanno concluso il ceco Adam Kopecky ed Egor Andoni.

Nei -100 kg maschili è stato il rappresentante degli Emirati Arabi Uniti, Dzhafar Kostoev, il migliore. Il saudita ha inferto un duro pubblico di casa, visto il successo nell’atto conclusivo contro Dzhakhongir Madzhidov. La top-3 è stata completata dal cinese Fuchun Huang e dall’altro rappresentante del Tagikistan, Karomatullo Khakimov.

Venendo alle categorie femminili, i -78 kg sono stati territorio di conquista della britannica Emma Reid. La judoka del Regno Unito si è imposta nella sfida finale contro la cinese Yuxiao Peng e ha potuto inserire nella propria bacheca un successo in un Grand Slam. Terzo gradino con la tedesca Alina Boehm e la francese Kalia Issoufi, da cui ci si sarebbe aspetti qualcosa di più. Nei +78 kg c’è stato il successo della cinese Chundi Jia, vittoriosa nel confronto con la connazionale Ye Liang. Terza piazza per la mongola Nominzul Dambadarjaa e la russa Alfiia Dashkina.