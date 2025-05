Judo, Assunta Scutto vince il derby con Avanzato nei -48 kg ed è terza al Grand Slam di Astana

Il Grand Slam di Astana 2025 si è aperto con un piazzamento sul podio per il judo italiano, che si conferma protagonista anche nel day-1 dell’ultimo appuntamento del World Tour prima dei Campionati Mondiali di Budapest (13-20 giugno). Assunta Scutto, stella della spedizione azzurra in terra kazaka, ha ottenuto un buon terzo posto tra i pesi leggeri battendo nella finale di consolazione la connazionale Asia Avanzato.

L’ex numero 1 al mondo, fresca medaglia di bronzo agli Europei di Podgorica e sempre sul podio nelle ultime tre edizioni della rassegna iridata, ha collezionato il sesto podio Slam della carriera cedendo solamente in semifinale per ippon (osaekomi) alla giovane cinese emergente Hui Xinran, vice-campionessa asiatica in carica che ha poi vinto il torneo. Ottima prestazione anche per la 21enne Asia Avanzato, quinta nei -48 kg all’esordio assoluto in un evento così prestigioso vincendo tre incontri di alto livello e fermandosi ai quarti con la quotata russa Sabina Giliazova prima del ko nel derby con Scutto nello spareggio per la terza posizione.

“Sono contenta di come ho combattuto oggi, penso di essere maturata su alcune situazioni che prima non riuscivo a gestire. In semifinale ho avuto un piccolo momento dove ho spento la testa e ho perso ma alle gare succede anche questo, proverò a migliorare in questo aspetto. Per la finale mi dispiace molto aver dovuto combattere con Asia perché è come una sorellina per me, ci alleniamo tutti i giorni insieme e ha fatto veramente una bella gara oggi. Meritava anche lei una medaglia“, il commento di Susy al sito federale.

Eliminati prima dei quarti di finale tutti gli altri azzurri in gara: Valerio Accogli (66 kg) e Kenya Perna (52 kg) hanno vinto al debutto per poi uscire di scena agli ottavi, mentre Mattia Miceli (66 kg) e Giulia Carnà (57 kg) hanno perso al primo turno. Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Astana 2025 di judo:

-48 kg F

1 Hui (Chn)

2 Giliazova (IJF)

3 Ferreira (Bra) e Scutto (Ita)

-52 kg F

1 M. Ballhaus (Ger)

2 Leiva Sanchez (Esp)

3 Pereira (Bra) e Gneto (Fra)

-57 kg F

1 Mokdar (Fra)

2 Tamaoki (Jpn)

3 Nascimento (Bra) e Starke (Ger)

-60 kg M

1 Saaev (IJF)

2 Orynbassar (Kaz)

3 Shamshadin (Kaz) e Bakytzhan (Kaz)

-66 kg M

1 Abdulaev (IJF)

2 Kyrgyzbayev (Kaz)

3 Unurbat (Mgl) e Tilovov (Uzb)