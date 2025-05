Judo, Assunta Scutto faro della spedizione azzurra in Kazakistan per il Grand Slam di Astana

Saranno quindici alla fine gli azzurri che parteciperanno al Grand Slam di Astana 2025, settimo evento stagionale del World Tour di judo e ultima tappa in calendario prima dei Campionati Mondiali di Budapest (13-20 giugno). Rispetto ai diciotto nomi che figuravano nell’entry list provvisoria del torneo, in tre hanno scelto di rinunciare alla trasferta asiatica per ricaricare le pile e preservarsi in vista della rassegna iridata.

Stiamo parlando di Christian Parlati, Gennaro Pirelli e Carlotta Avanzato, tutti freschi medagliati individuali agli Europei di Podgorica. L’Italia si presenterà dunque sui tatami della capitale kazaka con un gruppo di 7 donne e 8 uomini in cui spicca l’ex numero 1 al mondo dei -48 kg Assunta Scutto, co-favorita per il successo ad Astana tra i pesi leggeri.

Chance importante per alcuni giovani emergenti come Asia Avanzato, Giulia Carnà, Valerio Accogli, Bright Maddaloni e Manuel Parlati, mentre c’è grande curiosità per il ritorno in gara nel World Tour di Martina Esposito dopo una serie di infortuni che le avevano negato il sogno della prima partecipazione ai Giochi Olimpici nel 2024. Di seguito la lista completa dei judoka italiani al via del Grand Slam di Astana.

CONVOCATI ITALIA GRAND SLAM ASTANA JUDO 2025

FEMMINILE:

Assunta Scutto (48), Asia Avanzato (48), Kenya Perna (52), Giulia Carnà (57), Raffaella Ciano (63), Martina Esposito (70), Giorgia Stangherlin (70).

MASCHILE:

Valerio Accogli (66), Mattia Miceli (66), Leonardo Valeriani (73), Fabrizio Esposito (73), Bright Maddaloni (81), Manuel Parlati (81), Tiziano Falcone (90), Enrico Bergamelli (100).