Jasmine Paolini scopre la prima avversaria agli Internazionali d’Italia: ostacolo neozelandese, ha battuto un’azzurra

Jasmine Paolini ha scoperto l’identità della sua prossima avversaria agli Internazionali d’Italia. L’azzurra se la dovrà vedere con la neozelandese Lulu Sun, che al debutto ha regolato Giorgia Pedone con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-3. La finalista di Wimbledon e Roland Garros nel 2024, nonché Campionessa Olimpica in doppio a Parigi 2024, incrocerà una rivale che potrebbe rivelarsi insidiosa sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.

La numero 5 del mondo, reduce dalle semifinale del Masters 1000 di Miami, dalle semifinale a Stoccarda e dai sedicesimi al Masters 1000 di Madrid, cercherà di inseguire un risultato di lusso davanti al pubblico della Capitale. La 29enne toscana dovrà fare i conti con la 24enne oceanica, attuale numero 46 del ranking WTA che in stagione ha vinto sei incontri sui diciotto disputati e vanta come miglior risultato i sedicesimi di finale raggiunti al Masters 1000 di Indian Wells.

Jasmine Paolini partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare attenta a non sottovalutare una rivale che al picco della forma raggiunse l’atto conclusivo del torneo WTA 500 di Monterrey lo scorso agosto. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici, in palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro la vincente della sfida tra la ceca Petra Kvitova e la tunisina Ons Jabeur, con vista su un ipotetico ottavo di finale da giocare contro la ceca Muchova o la lettone Ostapenko (favorite in quello spicchio).