Jannik Sinner sconfitto da Lehecka in allenamento: il punteggio esatto

Jannik Sinner si è allenato con il ceco Jiri Lehecka nel tardo pomeriggio di lunedì 5 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il numero 1 del mondo ha scontato i tre mesi di squalifica ed è così sceso in campo nella Capitale per scaldare i motori in vista del proprio debutto agli Internazionali d’Italia, in programma sabato 10 maggio contro il vincente del confronto tra Federico Cinà e l’argentino Mariano Navone.

Il fuoriclasse altoatesino si è impegnato per un’ora e quaranta minuti sul Campo Centrale contro il numero 38 del ranking ATP, davanti a circa 5.000 spettatori che hanno voluto abbracciare il rientro del beniamo tricolore. L’azzurro ha perso il primo set per 6-4 e nella seconda frazione si era issato sul 3-2, poi i due tennisti hanno concordato per concludere la sessione con un tie-break, vinto dal ceco per 7-4.

Jannik Sinner ha giocato indossando una maglietta bianca, pantaloncini neri e cappellino blu scuro, sempre sostenuto pubblico con grandi cori. Nell’ordine Sinner ha provato il diritto da fondo campo, poi è avanzato per esercitarsi con le volée, ha testato dei passaggi lungo linea e dei rovesci da fondo campo sotto gli occhi di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. A seguire la partitella di una trentina di minuti, dove Lehecka è riuscito ad avere la meglio, ma contava soltanto rodare il proprio fisico. Oggi si replica contro Lorenzo Sonego alle ore 16.30.