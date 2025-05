Italia-Spagna oggi, Qualificazioni Europei pallamano 2026: orario, programma, tv, streaming

Dopo la doppia vittoria contro la Lettonia di un paio di mesi fa, l’Italia della pallamano è pronta a tornare in campo per cercare di ottenere la qualificazione agli Europei 2026, nel Gruppo 4 di qualificazione al torneo contientale.

A Fasano l’avversario da affrontare sarà temibilissimo: la Spagna, che alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 ha vinto il bronzo e che nel match d’andata si è imposta in rimonta sugli azzurri con lo score di 31-30.

Parisini e compagni, in un match valido per una pool che comprende anche la Serbia (che verrà sfidata dagli azzurri a Kraljevo, domenica 11 maggio alle 18.00), cercheranno di dare tutto per provare a ottenere la prima chance di qualificazione agli Europei 2026.

Italia-Spagna, valida per la 5a giornata del Gruppo 4 delle Qualificazioni agli Europei 2026 pallamano, si giocherà a Fasano, giovedì 8 maggio alle ore 19. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Sky Go e Pallamano TV. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta del match, per non perdervi neanche un’emozione, un gol e una parata della gara.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2026 OGGI

Giovedì 8 maggio

Ore 19.00 Italia-Spagna – Diretta tv su Sky Sport Arena

DOVE VEDERE ITALIA-SPAGNA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: NOW e Sky Go e Pallamano TV

Diretta Live Testuale: OA Sport