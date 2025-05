Italia-El Salvador oggi, Mondiali beach soccer 2025: orario, programma, tv, streaming

Oggi, alle ore 13.00, la Nazionale italiana di beach soccer affronterà El Salvador per la terza e ultima sfida valida per il Gruppo D dei Mondiali 2025. Alle Seychelles la formazione allenata da Emiliano Del Duca vuole dimenticare l’amara sconfitta contro il Brasile e ottenere i tre punti qualificazione per i quarti di finale della rassegna iridata.

Vincitori nel primo match contro l’Oman e battuti di misura dai verdeoro nella seconda, gli azzurri hanno in mente solo il successo per non mettersi a fare calcoli o prestare attenzione a quanto accadrà nella sfida tra i brasiliani e il citato Oman, che definirà il quadro della situazione nel girone.

È chiaro che l’affermazione consentirebbe ai nostri portacolori di accedere alla seconda fase, a prescindere da quello che faranno nell’altro match. Se invece dovesse arrivare una sconfitta, anche ai calci di rigore, allora la situazione potrebbe complicarsi non di poco. L’obiettivo dunque è quello di battere El Salvador senza se e senza ma.

La partita tra Italia ed El Salvador, valida per i Mondiali 2025 di beach soccer, andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 13.00. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-EL SALVADOR OGGI MONDIALI BEACH SOCCER 2025

Martedì 6 maggio

Ore 13.00 Italia vs El Salvador – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA ITALIA-EL SALVADOR MONDIALI BEACH SOCCER 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

