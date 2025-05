Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 6 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Primi incontri di tabellone principale, almeno per quel che riguarda le donne, agli Internazionali d’Italia 2025. Si giocano 10 incontri di main draw per quanto riguarda il comparto delle donne del principale torneo italiano, e ci sono subito tre italiane in scena.

Si parte sul Pietrangeli con Giorgia Pedone, opposta alla neozelandese Lulu Sun nel tentativo di arrivare a un derby di secondo turno con Jasmine Paolini che non farebbe fatica a guadagnarsi il Centrale. Ci si sposta poi sul Grandstand, dove una in fila all’altra vanno in campo Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio. Per la numero 2 d’Italia rebus Anastasija Sevastova (l’ex numero 12 WTA è appena rientrata e ha fatto bene a Madrid, ma rimane da testarne la costanza), mentre sarà molto più complicato per la wild card tenere a bada l’americana Peyton Stearns, peraltro ottima nella capitale spagnola. C’è spazio anche per due tentativi di qualificazione nel tabellone principale ATP: quelli di Giulio Zeppieri e di Federico Arnaboldi.

La giornata di oggi degli Internazionali d’Italia 2025 partirà su tutti i campi dalle ore 10:00 tranne che sul Centrale (11:00 con sessione unica). Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis (in chiaro e 212), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. Per le qualificazioni ATP è disponibile il servizio streaming del canale YouTube degli Internazionali d’Italia (campi principali). Si rammenta che la copertura Rai quest’oggi non è prevista in quanto il tabellone principale ATP partirà domani.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Campo Centrale

Ore 11:00 Bouzas Maneiro (ESP)-Li (USA) – 1° turno WTA

Parks (USA)-Cristian (ROU) – 1° turno WTA

Sramkova (SVK)-Kessler (USA) – 1° turno WTA

Birrell (AUS)-Kartal (GBR) – 1° turno WTA

Grandstand Arena

Ore 10:00 Carreno Busta (ESP) [8]-Burruchaga (ARG) – 2° turno qualificazioni ATP

Kvitova (CZE)-Begu (ROU) – 1° turno WTA

Bronzetti (ITA)-Sevastova (LAT) – 1° turno WTA

Stearns (USA)-Brancaccio (ITA) [WC] – 1° turno WTA

SuperTennis Arena

Ore 10:00 Ofner (AUT)-Hanfmann (GER) [21] – 2° turno qualificazioni ATP

Tomljanovic (AUS) [5]-Gadecki (AUS) [14] – 2° turno qualificazioni WTA

Moreno de Alboran (USA)-Zeppieri (ITA) [WC] – 2° turno qualificazioni ATP

Pietrangeli

Ore 10:00 Sakkari (GRE) [8]-Chwalinska (POL) – 2° turno qualificazioni WTA

Pedone (ITA) [WC]-Sun (NZL) – 1° turno WTA

Lamens (NED)-Zarazua (MEX) – 1° turno WTA

Bouzkova (CZE)-Sherif (EGY) – 1° turno WTA

Campo 14

Ore 10:00 Volynets (USA) [1]-Lepchenko (USA) – 2° turno qualificazioni WTA

Non prima delle ore 11:30 Rakhimova [9]-Mboko (CAN) [WC] – 2° turno qualificazioni WTA

Norrie (GBR) [3]-Lajovic (SRB) – 2° turno qualificazioni ATP

Barrios Vera (CHI)-Royer (FRA) [17] – 2° turno qualificazioni ATP

Campo 1

Ore 10:00 Xiyu Wang (CHN)-Rus (NED) [16] – 2° turno qualificazioni WTA

de Jong (NED) [5]-Seyboth Wild (BRA) [14] – 2° turno qualificazioni ATP

Non prima delle ore 13:00 Arango (COL) [10]-Jeanjean (FRA) – 2° turno qualificazioni WTA

Tseng (CHN) [9]-J. M. Cerundolo (ARG) [24] – 2° turno qualificazioni ATP

Campo 2

Ore 10:00 Shevchenko (KAZ) [14]-Fucsovics (HUN) – 2° turno qualificazioni ATP

Ruse (ROU) [11]-Siegemund (GER) [18] – 2° turno qualificazioni WTA

Non prima delle ore 13:00 Arnaboldi (ITA) [WC]-Virtanen (FIN) – 2° turno qualificazioni ATP

Seidel (GER)-Bondar (HUN) [22] – 2° turno qualificazioni WTA

Campo 15

Ore 10:00 Niemeier (GER)-Ruzic (CRO) – 2° turno qualificazioni WTA

Kopriva (CZE) [7]-Basavareddy (USA) [13] – 2° turno qualificazioni ATP

Non prima delle ore 13:00 Blinkova [2]-Todoni (ROU) [13] – 2° turno qualificazioni WTA

Campo 4

Ore 10:00 Faria (POR) [12]-Taberner (ESP) – 2° turno qualificazioni ATP

Non prima delle ore 12:30 Baptiste (USA) [12]-Teichmann (SUI) [19] – 2° turno qualificazioni WTA

Dellien (BOL) [10]-Gaubas (LTU) – 2° turno qualificazioni ATP

Joint (AUS) [4]-Golubic (SUI) [15] – 2° turno qualificazioni WTA

