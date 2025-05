Internazionali d’Italia 2025: nessuna italiana al secondo turno delle qualificazioni femminili

Nessuna italiana giocherà il secondo turno del tabellone di qualificazione al WTA 1000 di Roma. Gli Internazionali d’Italia 2025, dunque, resteranno con le già note 10 italiane in tabellone principale. Nessun set vinto dalle tricolori, con distanze spesso davvero elevate in termini di rendimento.

La mattina si apre con Anastasia Abbagnato che fa quel che può soprattutto nel secondo set con l’olandese Arantxa Rus, e anzi riesce a strapparle la battuta nel terzo game. Il problema è che questa sensazione di partita dura un attimo, perché il risultato finisce ribaltato: 6-1 6-4 a favore dell’esperta trentaquattrenne di Delft.

Va decisamente meno bene ad Angelica Raggi, che paga un differenziale di quasi 800 posizioni nel ranking WTA all’australiana Ajla Tomljanovic, e queste si vedono tutte. 6-2 6-1 il punteggio finale, nonostante un durissimo primo game del secondo set che, di fatto, toglie ogni speranza alla ternana.

C’era qualche speranza riposta in Nicole Fossa Huergo, vista l’avversaria, ma il responso del campo è sostanzialmente impietoso: 6-2 6-0 a favore dell’australiana Olivia Gadecki, che pure viene da una stagione sostanzialmente disgraziata, con appena cinque vittorie (di cui tre nello stesso torneo, a Saragozza nel mese di aprile).

Anche Federica Di Sarra poteva nutrire qualche chance, trovandosi senza dubbio in una posizione migliore, per esperienza pregressa, rispetto alle altre italiane. Responso, però, non soddisfacente quello del campo: 6-3 6-2 a favore della svizzera Jil Teichmann, che pur in calo rispetto ad anni fa mantiene qui il proprio valore.

Infine, Lisa Pigato. Al netto del risultato, che alla fine è 6-4 6-2 a favore di Anna Blinkova, contro la russa è lei che fa forse meglio di tutte le altre quest’oggi impegnate. Diversi i game lottati, sia nel primo parziale che, soprattutto, nel secondo fino al recupero sfiorato da 3-0 a 3-3 dell’italiana, che poi finisce per cedere, ma non senza cercare qualche soluzione.