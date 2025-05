Internazionali d’Italia 2025, il tabellone di Musetti. I possibili avversari turno per turno

Si è tenuto il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025. C’era davvero grande attesa per capire in quale zona di tabellone sarebbe finiti i tennisti azzurri. Oltre al rientrante Jannik Sinner, il pubblico di Roma aspetta con trepidazione anche Lorenzo Musetti, fresco di accesso per la prima volta nella Top-10 del ranking mondiale dopo la finale di Montecarlo e la semifinale a Madrid e che sarà la testa di serie numero otto al Foro Italico.

Musetti avrà un bye al primo turno ed attende poi il vincente del match tra il serbo Hamad Medjedovic ed un giocatore proveniente dalle qualificazioni. In ottica terzo turno la testa di serie a cui è stato accoppiato il toscano è l’americano Brandon Nakashima (numero 28 del seeding).

Finora un sorteggio comunque abbastanza favorevole per il nativo di Carrara, che negli ottavi potrebbe incrociare il russo Daniil Medvedev, numero dieci del seeding. Una sfida decisamente affascinante, ma siamo sul terreno di Musetti e quindi l’azzurro parte assolutamente favorito. Inoltre bisogna capire se il russo riuscirà ad arrivare fino agli ottavi, anche se i possibili ostacoli (come l’australiano Popyrin) non sembrano irresistibili.

L’obiettivo per Musetti deve essere assolutamente quello di arrivare almeno ai quarti di finale ed ecco che qui il livello di alza notevolmente, visto che il principale avversario potrebbe essere Alexander Zverev, testa di serie numero due e campione in carica. Attenzione, però, allo spicchio di tabellone del tedesco, visto che prima dovrà uscire da un ottavo probabilmente contro uno tra il francese Arthur Fils e il greco Stefanos Tsitsipas.

Musetti sogna a Roma ed ecco che allora c’è una prima semifinale da raggiungere al Foro Italico, dove potrebbe esserci una super sfida con Carlos Alcaraz oppure magari una rivincita con Jack Draper o una spumeggiante partita con Holger Rune. Sono questi i tre nomi di peso prima di provare a sognare ancora più in grande e magari vivere un fantastico derby azzurro in finale con Jannik Sinner.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI LORENZO MUSETTI

Primo turno – Bye

Secondo turno – Hamad Medjedovic (Srb), un qualificato

Terzo turno – Brandon Nakashima (USA) [28], Jordan Thompson (Aus), Giovanni Mpetshi Perricard (Fra)

Ottavi di finale – Nomi principali: Daniil Medvedev (Rus) [10], Alexei Popyrin (USA) [24]

Quarti di finale – Nomi principali: Alexander Zverev (GER) [2], Arthur Fils (Fra) [13], Stefanos Tsitsipas (Gre) [18], Tallon Griekspoor (Ned), Jiri Lehecka (Cze)

Semifinali – Nomi principali: Carlos Alcaraz (Esp) [3], Jack Draper (Gbr) [5], Holger Rune (Den) [9]

Finale – Nomi principali: Jannik Sinner (ITA) [1], Taylor Fritz (Usa) [4], Casper Ruud (Nor) [6]