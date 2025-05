Internazionali d’Italia 2025, assegnate le wild-card per le qualificazioni: c’è la promessa Vasamì

Alle qualificazioni per gli Internazionali d’Italia, che scatteranno mercoledì 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, saranno presenti anche quattro tennisti italiani che hanno beneficiato di una wild-card. Grande attesa per la giovane promessa Jacopo Vasamì, numero 885 del ranking ATP: il classe 2007 ha fatto strada al Challenger di Monza, si fa apprezzare per il mancino e per il servizio, giocherà nella sua città, dove è ritornato dopo aver lasciato l’Accademia di Nadal a Manacor.

Ad avere l’occasione di qualificarsi al tabellone principale saranno anche Federico Arnaboldi (numero 190 al mondo, suo best ranking) e Giulio Zeppieri (numero 343), già abituati a certi palcoscenici. Curiosità anche per Pierluigi Basile, numero 823 del circuito internazionale che potrebbe stupire in questa occasione. L’ultima wild-card per le qualificazioni andrà al vincitore del torneo di pre-qualificazione in corso di svolgimento nella Città Eterna.

Cercheranno di aggiungersi agli altri italiani già presenti in tabellone: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci in virtù del ranking; Fabio Fognini, Federico Cinà, Luca Nardi, Francesco Passaro, Matteo Gigante con una wild-card.