Internazionali d’Italia 2025, assegnata l’ultima wild-card: premiato un azzurro

Matteo Gigante beneficerà di una wild-card per gli Internazionali d’Italia, che scatteranno mercoledì 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il tennista italiano avrà così la possibilità di giocare nel tabellone principale dell’evento che animerà la Capitale fino al prossimo 18 maggio, senza la necessità di dover passare dalle qualificazioni.

Il 23enne padrone di casa, reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale del Challenger di Mauthausen per mano dell’argentino Trungelliti, proverà a mettersi in bella mostra di fronte al proprio pubblico. Settimana scorsa ha vinto il Challenger di Roma disputato al Garden e ormai due mesi fa si era spinto fino al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, dove ha perso con onore contro lo statunitense Taylor Fritz.

In questa stagione è riuscito anche a qualificarsi ai main draw degli Australian Open, cedendo in tre set al francese Ugo Humbert al primo turno. Matteo Gigante occupa virtualmente il 161mo posto del ranking ATP con 341 punti all’attivo e cercherà un risultato a sorpresa nella Città Eterna. Le altre wild card per il torneo maschile erano già state assegnate a Fabio Fognini, Federico Cinà, Luca Nardi, Francesco Passaro. Risultavano già nel tabellone principale Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci.