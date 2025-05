Hockey ghiaccio, regalo incredibile del Giappone: l’Italia torna padrona del proprio destino per la promozione!

Una speranza per continuare nel percorso. La Nazionale italiana di hockey ghiaccio concluderà quest’oggi la propria avventura nei Mondiali 2025 di Divisione I. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Romania, già retrocessi in Divisione I Gruppo B.

I nostri portacolori sono in ballo per la promozione nella Championship Division e la sfida alle 15.00 avrà una valenza decisiva. Alle 11.30, infatti, si sono affrontate le rappresentative di Giappone e di Ucraina e il riscontro di questo confronto interessava assai la compagine tricolore.

Allo stato iniziale delle cose alla formazione nostrana non sarebbe bastato solo battere nei tempi regolamentari la Romania (condizione prioritaria). Per fare in modo che la Nazionale avesse il proprio destino in mano, i giapponesi avrebbero dovuto sconfiggere gli ucraini.

E così accaduto, vista l’affermazione degli asiatici per 3-2. Pertanto, ora la squadra italiana dovrà scendere sul ghiaccio e dare tutto per centrare l’obiettivo nei tempi regolamentari contro i rumeni, per quanto spiegato.