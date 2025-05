GTWC Europe, Ferrari parte forte con Rovera/Abril a Brands Hatch

Ferrari e Mercedes si dividono il bottino nella prima tappa di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La Rossa, per la prima volta in PRO con due 296 GT3, ha fatto subito la differenza in race-1 imponendosi con Alessio Rovera/Vincent Abril, mentre nella seconda prova il successo è andato alla Mercedes n. 48 Winward Racing di Lucas Auer/Maro Engel.

L’italiano ed il francese si sono imposti di forza con una strategia perfetta nella prima corsa. La Ferrari n. 51 ha infatti ritardato di un giro l’ingresso in pit road, una scelta che ha permesso di beffare la Ferrari 296 GT3 n. 69 Emil Frey Racing (Gold Cup) di Thierry Vermeulen/Chris Lulham e la McLaren 720S EVO GT3 n. 59 Garage 59 di Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe.

La McLaren ha passato la Ferrari n. 69 approfittando di un’indecisione di Lulham dopo la ‘Paddock Hill Bend’. Il brasiliano del team di Max Verstappen ha tentato in ogni modo di passare Abril, ma ha permesso il ritorno di Goethe all’esterno di curva 2.

Più lineare, invece, race-2 in Inghilterra. La Mercedes n. 48 di Maro Engel/Lucas Auer non ha avuto difficoltà a festeggiare, i campioni in carica del noto campionato SRO hanno preceduto all’arrivo la BMW M4 GT3 EVO n. 32 WRT di Charles Weerts/Kelvin van der Linde e la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Sven Müller/Patric Niederhauser.

Ferrari ha chiuso in ogni caso un weekend stellare per quanto riguarda le GT con un totale di tre sigilli nel Regno Unito (race-1 in PRO, Gold Cup, Silver Cup), la vittoria al Fuji in GT300 nel SUPER GT ed il successo a Le Castellet in LMGT3 nella seconda prova dell’European Le Mans Series.

Prossimo round del GTWC Europe Sprint Cup a Zandvoort (Olanda) tra due settimane. Nel frattempo l’attenzione sarà sui test della 24h di Spa, in pista anche Valentino Rossi che tornerà nella serie per la ‘maratona delle Ardenne’ e successivamente per il round Sprint di Misano Adriatico.