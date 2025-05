Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Cremona! Razgatlioglu in prima fila

Calato il sipario sulla Superpole del Round a Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato lombardo il time-attack ha definito lo schieramento di partenza di gara-1, che prenderà il via alle ore 14.00. Nicolò Bulega ha dato un seguito a quanto si era notato nelle prove libere e ottenuto la p.1 con il nuovo record della pista di 1:27.866, unico a infrangere il muro dell’1:28.

All’ultimo tentativo, evitando anche per un soffio il regime di bandiere gialle, l’emiliano sulla sua Ducati ufficiale ha preceduto l’altra Panigale del britannico Sam Lowes di 0.215 e la BMW del turco Toprak Razgatlioglu (+0.293). Un segnale importante in vista di quel che sarà da parte di Bulega nel duello iridato con Toprak. Per il centauro italiano è arrivata la seconda pole stagionale e la sesta in carriera nella categoria (seconda a Cremona, ricordando quanto fatto l’anno scorso).

A completare il quadro della top-5 sono state l’altra Rossa ufficiale dello spagnolo Alvaro Bautista, a 0.503 dal compagno di squadra, e la Honda dell’iberico Xavi Vierge a 0.629. Bautista molto veloce nella FP3 e da considerare sicuramente nella lotta per il podio. Un aspetto che potrebbe interessare anche Bulega, potendo lo spagnolo portare via dei punti a Razgatlioglu.

In casa Italia meritano una menzione Andrea Iannone in sesta posizione sulla sua Ducati a 0.665, mentre ha concluso in ottava piazza Andrea Locatelli (Yamaha) a 0.694. Più indietro il protagonista dell’anno passato su questo tracciato, Danilo Petrucci (Ducati), classificatosi 13° a 0.921, alle spalle anche di Axel Bassani (Bimota) 12° a 0.893. A completamente del quadro italico, Yari Montella (Ducati) e Gabriele Ruiu (Ducati) in quindicesima (+1.075) e ventitreesima posizione (+2.195).

CLASSIFICA SUPERPOLE ROUND ITALIA SUPERBIKE 2025

1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’27.866 7 302 310 1’27.866

2 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’28.081 +0.215 7 307 308 1’28.081

3 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 1’28.159 +0.293 8 288 310 1’28.159

4 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’28.369 +0.503 7 303 308 1’28.369

5 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’28.495 +0.629 7 282 303 1’28.495

6 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’28.531 +0.665 6 302 307 1’28.531

7 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’28.559 +0.693 7 298 305 1’28.559

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’28.560 +0.694 7 277 301 1’28.560

9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’28.564 +0.698 8 306 307 1’28.564

10 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1’28.585 +0.719 8 298 305 1’28.585

11 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 1’28.644 +0.778 8 306 308 1’28.644

12 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 1’28.760 +0.894 4 304 304 1’28.760

13 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’28.787 +0.921 7 306 310 1’28.787

14 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’28.836 +0.970 5 293 304 1’28.836

15 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 1’28.941 +1.075 6 295 305 1’28.941

16 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 1’29.018 +1.152 7 301 302 1’29.018

17 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’29.054 +1.188 7 302 303 1’29.054

18 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 1’29.070 +1.204 7 300 304 1’29.070

19 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 1’29.306 +1.440 8 300 303 1’29.306

20 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 1’29.408 +1.542 6 290 305 1’29.408

21 53 RABAT Tito Yamaha YZF R1 1’29.425 +1.559 7 298 300 1’29.425

22 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’29.878 +2.012 5 287 298 1’29.878

23 16 RUIU Gabriele Ducati Panigale V4R 1’30.061 +2.195 7 300 300 1’30.061

24 21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R 1’31.967 +4.101 7 297 299 1’31.967